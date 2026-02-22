به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، ابزارهایی که مدل های زبانی بزرگ اوپن ای آی را رصد می کنند، چت های جس ون روتسلار را به دلیل توصیف خشونت مسلحانه علامت‌گذاری و در ژوئن ۲۰۲۵ ممنوع کرده بود.

کارمندان شرکت درباره اینکه آیا با نیروی پلیس کانادا درباره این رفتار تماس بگیرند یا خیر، بحث کرده بودند. یک سخنگوی اوپن ای آی اعلام کرد فعالیت های ون روتسلار شامل حوزه گزارش دهی به نیروی مجری قانون می شود یا خیر. این شرکت پس از حادثه با مقامات کانادا تماس گرفت.

دربیانیه این سخنگو آمده است: ما با تمام کسانی که تحت تأثیر فاجعه تامبلر ریج قرار گرفته‌اند ابراز همدردی می‌کنیم. ما به طور فعال با پلیس سواره نظام سلطنتی کانادا تماس گرفتیم و اطلاعاتی در مورد فرد و نحوه استفاده او از چت جی پی تی ارائه دادیم و به حمایت از تحقیقات آنها ادامه خواهیم داد.

متن های چت جی پی تی تنها ردپای دیجیتال روتسلار نیستند. به نظر می رسد وی یک بازی روبولکس ابداع کرده بود، پلتفرم جهانی شبیه سازی که اغلب کودکان از آن استفاده می کنند، ساخته بود که تیراندازی جمعی در یک مرکز خرید در آن شبیه سازی شده بود. او همچنین مطالبی درباره اسلحه در شبکه اجتماعی ردیت به اشتراک گذاشته بود.

بی ثباتی ون روتسلار حتی برای پلیس محلی نیز آشنا بود. پس از آنکه وی تحت تاثیر مواد مخدر شلیک را آغاز کرد، پلیس با خانواده وی تماس گرفت.

چت بات های مدل زبانی بزرگ که توسط اوپن ای آی و رقبای آن ساخته شده اند به تحریک فروپاشی ذهنی کاربرانی که هنگام صحبت با مدل های دیجیتال از دنیای واقعی دور می شوند، متهم شده اند. تاکنون چند شکایت درباره متون چت که افراد را به خودکشی تشویق می کرد یا در این زمینه کمک فراهم می آورند، ثبت شده است.