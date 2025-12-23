لایحه بودجه ۱۴۰۵ اعلام وصول شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا جباری عضو هیئت رییسه مجلس در جلسه علنی عصر امروز (سه‌شنبه) نامه دولت در تقدیم لایحه بودجه ۱۴۰۵ به مجلس را به شرح زیر قرائت کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای دکتر محمدباقر قالیباف

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم

احتراماً به استناد قانون اصلاح مواد ۱۸۰ و ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، به پیوست لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور که به بنا بر پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور در جلسه ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ هیئت وزیران به تصویب رسیده است، برای طی شدن تشریفات قانونی ارسال می‌شود.

این لایحه با هدف تحقق اهداف کلان اقتصادی کشور و در راستای برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر جداول الزامات منابع و مصارف و اسناد پشتیبان تهیه شده است. امید است با بررسی و تصویب این لایحه گام موثری در جهت تحقق این اهداف برداشته شود.

از زحمات و همکاری‌های جناب‌عالی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر می‌نمایم.