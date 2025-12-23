به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی اقوامی‌پناه مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در همایش رؤسای ادارات ساماندهی شهرداری‌های کشور، با اشاره به نتایج قابل قبول شهرداری تهران و شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر در مدیریت مزاحمت‌های شغلی، پدیده سد معبر و ساماندهی دست‌فروشان گفت: در سال‌های اخیر، اجرای طرح‌های مبتنی بر ایجاد مجتمع‌های صنفی، بازارهای فاخر و روز بازارها، نقش مؤثری در مدیریت این چالش‌ها در شهر تهران داشته است.

وی با تأکید بر اینکه این اقدامات صرفاً مبتنی بر تصمیم‌های مقطعی نبوده، افزود: تمامی طرح‌ها بر پایه مطالعات کارشناسی، برنامه‌ریزی هدفمند و ارزیابی مستمر عملکرد و آثار اجتماعی و اقتصادی آنها اجرا شده و نتایج آن به‌صورت دقیق سنجیده شده است.

اقوامی پناه انتقال این تجربیات به سایر شهرداری‌ها را اقدامی مؤثر در راستای حفظ منافع عمومی دانست و تصریح کرد: بهره‌گیری از این تجارب می‌تواند از تحمیل هزینه‌های ناشی از آزمون و خطا جلوگیری کرده و به بهبود عملکرد شهرداری‌ها در ارائه خدمات شهری، ساماندهی مشاغل و مدیریت مسائل اجتماعی مرتبط منجر شود.

مدیرعامل شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل شهر تهران در پایان ابراز امیدواری کرد که با توسعه همکاری‌های بین‌شهری، الگوهای موفق مدیریت مشاغل شهری پایتخت به‌صورت بومی‌سازی‌شده در سایر شهرهای کشور نیز اجرا شود.