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۱۲ اسفند ۱۳۸۸، ۱۱:۵۹

پایگاه های محلی داوطلبان هلال احمر در کشور راه اندازی می شود

پایگاه های محلی داوطلبان هلال احمر در کشور راه اندازی می شود

سنندج - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان داوطلبان هلال احمر کشور از راه اندازی پایگاه های محلی داوطلبان در تمامی استانهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماشاالله پورطلوعی صبح چهارشنبه در همایش استانی تجلیل از خیرین و داوطلبین نمونه استان کردستان اعلام کرد: در راستای توسعه فعالیتهای بشردوستانه و با هدف توجه جدی تر به مشارکت و همکاری اقشار مختلف مردم با جمعیت هلال احمر، راه اندازی و افتتاح پایگاه های محلی داوطلبان هلال احمر در تمامی استانهای کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به موفقیتهای چشم گیری که جمعیت هلال احمر به ویژه سازمان داوطلبان در طول سالهای اخیر به دست آورده و همچنین در راستای توسعه و تعمیق فعالیتهای بشردوستانه و خدمت رسانی بی منت به مردم، طرح راه اندازی پایگاه های محلی برای ساماندهی و مدیریت هر چه بهتر فعالیتها در دستور کار جمعیت قرار گرفته و با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده این مهم از ابتدای سال آینده در تمامی استانهای کشور اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور گفت: در ابتدای اجرایی نمودن این طرح در هر استان کشور و در مراکز استانها و شهرستانهای بزرگ، پنج پایگاه محلی راه اندازی و در ادامه و طی سالهای بعدی این تعداد پایگاه ها با افزایش مشارکتهای خود مردم توسعه خواهد یافت.

پورطلوعی یادآور شد: در کنار این مهم توسعه و افزایش خانه های داوطلب نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت، و در هر استان و بسته به وضعیت امکانات و میزان مشارکت و همکاری مردم با جمعیت هلال احمر، تعداد سه خانه داوطلب تاسیس . راه اندازی می شوند.

وی بیان داشت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با توجه به این اقدامات و فعالیتها به دنبال نهادینه کردن فرهنگ داوطلبی در کشور است و خوشبختانه با توجه به حس همکاری و نوع دوستی در میان مردم کشورمان این مهم دست یافتنی و امیدواریم که در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان داوطلبان استان کردستان اظهار داشت: این همایش در راستای تجلیل و تکریم از داوطلبین و خیرین عضو جمعیت هلال احمر استان کردستان که در طول سال گذشته و امسال مشارکت و همکاری بسیار خوبی با جمعیت داشته اند، برگزار می شود.

حمید رضا سردارازده عنوان کرد: در همایش امروز از 31 داوطلب و خیر نمونه عضو جمعیت هلال احمر استان کردستان که در حوزه های مختلف فعالیت داشته اند، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

در ادامه این همایش که با حضور رئیس جمعیت داوطلبان هلال احمر کشور، جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان و منتخبین اعضاء جمعیت هلال احمر کردستان حضور داشتند، از 31 داوطلب و خیر نمونه عضو جمعیت هلال احمر استان با اهداء لوح تقدیر و وجه نقد تجلیل به عمل آمد.

کد مطلب 1044978

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