پایگاه های محلی داوطلبان هلال احمر در کشور راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ماشاالله پورطلوعی صبح چهارشنبه در همایش استانی تجلیل از خیرین و داوطلبین نمونه استان کردستان اعلام کرد: در راستای توسعه فعالیتهای بشردوستانه و با هدف توجه جدی تر به مشارکت و همکاری اقشار مختلف مردم با جمعیت هلال احمر، راه اندازی و افتتاح پایگاه های محلی داوطلبان هلال احمر در تمامی استانهای کشور در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: با توجه به موفقیتهای چشم گیری که جمعیت هلال احمر به ویژه سازمان داوطلبان در طول سالهای اخیر به دست آورده و همچنین در راستای توسعه و تعمیق فعالیتهای بشردوستانه و خدمت رسانی بی منت به مردم، طرح راه اندازی پایگاه های محلی برای ساماندهی و مدیریت هر چه بهتر فعالیتها در دستور کار جمعیت قرار گرفته و با توجه به تمهیدات در نظر گرفته شده این مهم از ابتدای سال آینده در تمامی استانهای کشور اجرایی خواهد شد.

رئیس سازمان داوطلبان جمعیت هلال احمر کشور گفت: در ابتدای اجرایی نمودن این طرح در هر استان کشور و در مراکز استانها و شهرستانهای بزرگ، پنج پایگاه محلی راه اندازی و در ادامه و طی سالهای بعدی این تعداد پایگاه ها با افزایش مشارکتهای خود مردم توسعه خواهد یافت.

پورطلوعی یادآور شد: در کنار این مهم توسعه و افزایش خانه های داوطلب نیز در دستور کار قرار خواهد گرفت، و در هر استان و بسته به وضعیت امکانات و میزان مشارکت و همکاری مردم با جمعیت هلال احمر، تعداد سه خانه داوطلب تاسیس . راه اندازی می شوند.

وی بیان داشت: جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران با توجه به این اقدامات و فعالیتها به دنبال نهادینه کردن فرهنگ داوطلبی در کشور است و خوشبختانه با توجه به حس همکاری و نوع دوستی در میان مردم کشورمان این مهم دست یافتنی و امیدواریم که در کوتاهترین زمان ممکن اجرایی شود.

در ادامه این جلسه رئیس سازمان داوطلبان استان کردستان اظهار داشت: این همایش در راستای تجلیل و تکریم از داوطلبین و خیرین عضو جمعیت هلال احمر استان کردستان که در طول سال گذشته و امسال مشارکت و همکاری بسیار خوبی با جمعیت داشته اند، برگزار می شود.

حمید رضا سردارازده عنوان کرد: در همایش امروز از 31 داوطلب و خیر نمونه عضو جمعیت هلال احمر استان کردستان که در حوزه های مختلف فعالیت داشته اند، تجلیل و تقدیر به عمل آمد.

در ادامه این همایش که با حضور رئیس جمعیت داوطلبان هلال احمر کشور، جمعی از مدیران ادارات و سازمانهای دولتی استان و منتخبین اعضاء جمعیت هلال احمر کردستان حضور داشتند، از 31 داوطلب و خیر نمونه عضو جمعیت هلال احمر استان با اهداء لوح تقدیر و وجه نقد تجلیل به عمل آمد.