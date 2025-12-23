صعود به رتبه ششم پژوهش در کهگیلویه و بویراحمد با حمایت از نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی عصر سه شنبه در نشست بنیاد نخبگان و سرآمدان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به لزوم تکریم و الگوسازی از سرآمدان استان، گفت: این استان افراد نخبه زیادی در حوزههای علمی، هنری، ورزشی و فناوری دارد که باید شناسایی و مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرند.
وی تصریح کرد: حمایت از نخبگان باید شامل حمایتهای مالی و اعطای تسهیلات، کمک به تجاریسازی ایدهها، تأمین زیرساختی، ایجاد و تجهیز آزمایشگاهها و کارگاههای تخصصی و ایجاد بستر برای اثرگذاری اجتماعی و در جامعه باشد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با اشاره اینکه این استان نسبت به جمعیت بیشترین چهره را در سطح ملی دارد، گفت: نخبگان و فرزندان این استان چهرههای ملی و بینالمللی است که از میان مفاخر استان میتوان به پرفسور ملکحسینی نام برد.
وی با تأکید بر اینکه تکریم، نقطه شروع است نه پایان راه، بیان کرد: هدف نهایی، تبدیل نخبگان به موتور محرکه توسعه استان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.
محمدی تاکید کرد: سازوکارهایی برای استفاده از ایدهها و توانمندیهای نخبگان در راستای حل چالشهای محلی و تدوین نقشه راه توسعه طراحی شود.
وی با اشاره به تنوع رشتهای نخبگان، بر لزوم تدوین بانک اطلاعاتی یکپارچه و پویا از سرآمدان در همه حوزهها از علوم پایه و فنی و مهندسی تا هنرهای بومی، ورزش و کشاورزی پیشرفته تأکید کرد و گفت: این بانک اطلاعاتی مبنای برنامهریزیهای هدفمند حمایتی و ارتباطی قرار گیرد.
معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد با تاکید بر انجام فعالیتهای پژوهشی گفت: سال گذشته در حوزه پژوهش جایگاه خوبی نداشتم، اما با اقدامات و حمایتهای استاندار به جایگاه ششم صعود کردیم با داشتن چهرههای علمی و نخبه میتوانیم به رتبه برتر کشور نزدیکتر شویم.
نظر شما