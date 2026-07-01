کهگیلویه و بویراحمد؛ همگرایی نخبگان در مسیر انسجام و همبستگی مردمی

سیدرضا افتخاری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به پیشینه فرهنگی و اجتماعی مردم این استان اظهار کرد: مردم مؤمن، نجیب و غیرتمند کهگیلویه و بویراحمد در طول تاریخ، در عرصه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی و ملی نقش‌آفرینی مؤثری داشته‌اند و این حضور امروز نیز در قالب‌های جدید اجتماعی ادامه دارد.

وی افزود: با توجه به ظرفیت‌های گسترده اجتماعی در استان، انتظار می‌رود نخبگان طوایف، ایلات، اصناف و اقشار مختلف با همفکری و تعامل سازنده، نسبت به تدوین بیانیه‌های مردمی در راستای تقویت همبستگی اجتماعی و همگرایی عمومی اقدام کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه این بیانیه‌ها می‌تواند جلوه‌ای از مشارکت مردمی باشد، گفت: بیانیه‌های جمعی و مردمی می‌تواند بیانگر همدلی، وفاداری اجتماعی و حمایت از ارزش‌های ملی باشد و از مسیرهای رسمی و قانونی به مراجع ذی‌ربط و نمایندگان ولی‌فقیه در استان ارائه شود.

وی همچنین با اشاره به شرایط اجتماعی کشور تصریح کرد: تقویت سرمایه اجتماعی، افزایش امید عمومی و تحکیم وحدت ملی از ضرورت‌های مهم جامعه است و نقش نخبگان در هدایت و هم‌افزایی اجتماعی بسیار اثرگذار خواهد بود.

حجت الاسلام افتخاری در پایان اضافه کرد: حرکت‌های جمعی و مدنی در استان می‌تواند پیام روشنی از انسجام، همدلی و مشارکت مردم را منتقل کرده و به تقویت بیش از پیش وحدت ملی کمک کند.