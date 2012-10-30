قدرشناسی از برجستگان جامعه باید به یک عرف تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد طالبی ظهر سه شنبه در جلسه هیئت امنای بیناد نخبگان آذربایجان غربی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در خصوص لزوم بزرگداشت و تکریم نخبگان علمی اظهارداشت: تکریم نخبگان و صاحبان فکر و خلاقیت از وظایف و اولویت های کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است.

وی با تاکید بر تشکیل بانک اطلاعاتی نخبگان دراستان افزود: برای شناسایی و تربیت جوانان با استعداد ، ایجاد بانک اطلاعاتی و شبکه ارتباطی نخبگان ضروری است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار آذربایجان غربی در ادامه با بیان اینکه نظام استبدادی با تمام توان در صدد گمراه کردن جوانان این مرز و بوم است، اظهار داشت: در این راستا ماباید با معرفی، و تکریم جوانان نخبه، مبتکر و صاحبان فکر و ایده در مقابل دشمنان الگوسازی کنیم.

طالبی با بیان اینکه نسل جوان ما در سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی همواره اثبات کرده اند که می توان به آنها تکیه کرد گفت: در تعریف سند چشم انداز 20 ساله از بعد علمی و فناوری مهمترین ابزار تحقق و دستیابی به چشم انداز پیش بینی شده جوانان و نخبگان هستند و استفاده صحیح از این نخبگان از وظایف کارگزاران نظام جمهوری اسلامی است.

وی در ادامه به تهیه لیستی از نخبگان و صاحبان فکر و ایده استان اشاره کرد و افزود: در این لیست 737 نفر نخبه و افراد برگزیده استان توسط دستگاه های اجرایی معرفی شده اند که باید شرایط نخبه بودن این افراد از طریق پارامترهایی پالایش و به بنیاد ارائه شود.

طالبی هدف از این طرح را شناسایی نخبگان واقعی استان بر اساس شاخص هایی بنیاد ملی نخبگان، لزوم کشف و شناسایی استعدادهای جوان و حمایت از آنان، تقویت بیش از پیش روحیه خودباوری و اعتماد به نفس ملی در میان نسل جوان و بازنگری در معیارهای انتخاب نخبگان عنوان کرد.

مدیرکل آموزش و پژوهش استانداری آذربایجان غربی هم در این جلسه تنها مرجع برای معرفی نخبه بودن یک فرد را بنیاد ملی نخبگان و دریافت کد نخبگی از این بنیاد عنوان کرد و گفت: شناسایی و معرفی درست نخبگان یکی از وظایف مسئولین است تا نه تنها حقی از هیچ فرد موفق، مبتکر و خلاق استانی ضایع نشود بلکه در برنامه ریزی های آینده استان نیز بتوان از فکر، ایده و حضور این افراد بهره برد.

طاهر بخشایی از دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی خواست یک بار دیگر با در نظر گرفتن شاخص های تعریف شده افراد پژوهشگر، نخبه ، مبتکر و مخترع خود را به دفتر آموزش و پژوهش استانداری معرفی کنند.

در ادامه این جلسه در خصوص چگونگی انتخاب، معرفی و شناسایی نخبگان استان بحث و تبادل نظر شد.