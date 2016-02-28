حمایت های لازم از نخبگان هنری در دستور کار قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید رشتچی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و الگوسازی از سرآمدان صنایعدستی، هنرمندان، شاعران برجسته و صاحبان اثر در حوزه انقلاب و دفاع مقدس، با اشاره به اینکه تکریم هنرمندان باید تداوم یابد، گفت: تکریم هنرمندان باعث تثبیت رشتههای هنری میشود.
رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان بابیان اینکه نخبگان در جامعه و بهویژه حوزه صنایعدستی و هنرمندان نیاز به توجه بیشتری برای شناخته شدن بین مردمدارند، افزود: باید تجلیل و تکریم هنرمندان تداوم پیدا کند.
وی افزود: نخبگان تنها مختص اساتید و دانشگاهیان نیست و باید از هنرمندان هم که نخبه هنری هستند تجلیل شود.
رشتچی با بیان اینکه رسالت بنیاد نخبگان حمایت و تقویت نخبگان در همه حوزهها است، افزود: باید سرآمدان هنرهای دستی و صنایعدستی در استان زنجان شناسایی شود و از این ظرفیت برای آموزش نسل حدید استفاده شود.
رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان تصریح کرد: بنیاد ملی نخبگان بر اساس سند راهبردی وظیفه شناسایی و هدایت نخبگان را که درزمینههای مختلف فعال هستند را برعهده دارد.
رشتچی گفت: درزمینه هنرمندان نخبه چالش اول شناسایی صاحبان اثرهای بزرگ و پس از آن رتبهبندی و شناسایی سرآمدان این گروه است.
وی خاطرنشان کرد: در تعیین شاخصها برای معرفی سرآمدان هنری مشکلاتی وجود دارد چراکه راه و روش مشخصی در این راستا وجود ندارد که در آینده مشکلات باید حل شود.
در ادامه این مراسم منصور کاظمیان استاد ملیلهکاری استان زنجان گفت: این صنعت طی سالهای گذشته مورد افول قرارگرفته بود وی امروز این صنعت توسعه خوبی را دارد.
مسئول فرهنگی بنیاد نخبگان استان زنجان گفت: این برنامه در راستای اعتلای هنرهای دستی و صنعتی و شناسایی هنرمندان نخبه برگزارشده است.
مسعود بیات یاد آور شد: با توجه به اینکه تنها نهاد تخصصی موجود درزمینه صنایعدستی اداره کل میراث فرهنگی است بنابراین در تعیین سرآمدان این رشتههای هنری لیستی از هنرمندان از این نهاد دریافت شد و سرآمدان صنایعدستی با توجه به شاخصهای نوآوری٬ بهروز بودن محصول٬ بازاریابی٬ بستهبندی انتخاب خوب انتخاب شدند.
وی گفت: درزمینه صاحبان اثر درزمینه ادبیات نیز لیستهای موجود از سه نهاد تخصصی حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس٬ بنیاد شهید و فرهنگ و ارشاد اسلامی براساس شاخصهایی معرفیشده و چهار نفر انتخاب شدند.
در پایان این مراسم از منصور کاظمیان استاد ملیلهکاری، یدالله اسدی و محمود زمانی و هدایت الله حیدری در صنعت مسگری، میکائیل منتخبی، مرتضی همتی، یوسف نقی لو، حسن رضا علی بیگلو، وحید شبویی جم، حمیدرضا زارعی و قاسم شیروانی در حوزه هنر و ولیالله کلامی شاعر برجسته استان تقدیر شد.
رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان:
حمایت های لازم از نخبگان هنری در دستور کار قرار گیرد
زنجان- رئیس بنیاد نخبگان استان زنجان با اشاره به اینکه تکریم هنرمندان باید تداوم یابد، گفت: باید حمایت های لازم از نخبگان هنری در دستور کار قرار گیردتا این استعدادها شکوفاتر شوند.
به گزارش خبرنگار مهر، وحید رشتچی ظهر یکشنبه در مراسم تکریم و الگوسازی از سرآمدان صنایعدستی، هنرمندان، شاعران برجسته و صاحبان اثر در حوزه انقلاب و دفاع مقدس، با اشاره به اینکه تکریم هنرمندان باید تداوم یابد، گفت: تکریم هنرمندان باعث تثبیت رشتههای هنری میشود.
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