به گزارش خبرنگار مهر، جمیل احمدی عصر سه شنبه در جریان بازدید سفیر کره‌جنوبی از مرکز آموزش فنی‌وحرفه‌ای سنندج اظهار کرد: کارگاه‌های تخصصی انرژی‌های تجدیدپذیر و زیرساخت‌های انرژی الکتریکی با همکاری کشور کره‌جنوبی و با حضور سفیر این کشور و استاندار کردستان به بهره‌برداری رسید.

وی افزود: بخش عمده این کارگاه‌ها در حوزه انرژی‌های نو طراحی شده و علاوه بر تأمین زیرساخت‌های انرژی الکتریکی مراکز آموزشی، آموزش بهینه‌سازی مصرف انرژی را نیز دنبال می‌کند.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور با اشاره به رویکرد بین‌المللی این سازمان تصریح کرد: در حوزه خودرو و سایر رشته‌های مهارتی، سیاست ما حرکت به سمت بین‌المللی‌سازی آموزش‌ها، استفاده از تجربیات جهانی و انتقال فناوری‌های نوین است.

احمدی ادامه داد: کشور کره‌جنوبی با همکاری یک بخش خصوصی در مرکز تربیت مربی کرج، حدود ۷.۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری کرده و هفت دپارتمان این مرکز را به‌روزرسانی کرده است.

وی خاطرنشان کرد: بخشی از این پروژه به آموزش و توانمندسازی مربیان و ارتقای دانش و مهارت‌های آنان اختصاص یافته که نقش مهمی در تقویت نظام مهارت‌آموزی کشور دارد.

معاون آموزش سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای کشور در پایان تأکید کرد: توسعه تعامل با کشورهای مختلف و بهره‌گیری از تجربه‌های روز دنیا، به‌ویژه در حوزه دیجیتالی‌سازی، نوآوری و سبک‌سازی آموزش، به‌طور جدی در دستور کار این سازمان قرار دارد.