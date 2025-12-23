به گزارش خبرنگار مهر، کیم‌جون پیو عصر سه شنبه در بازدید از مرکز فنی حرفه‌ای کردستان گفت: در سفر به کردستان از نزدیک با نیازهای استان آشنا شدم و تلاش کردیم بررسی کنیم که کره‌جنوبی در چه حوزه‌هایی می‌تواند کمک مؤثری ارائه دهد.

وی افزود: از این پس تلاش خواهیم کرد مسیرهای ممکن همکاری میان کره‌جنوبی و استان کردستان را بیش از پیش دنبال کنیم و این پروژه را می‌توان نخستین گام عملی در همکاری میان سفارت کره‌جنوبی و استان کردستان دانست.

سفیر کره‌جنوبی خاطرنشان کرد: خوشحالم که توانستم نقشی هرچند کوچک اما مؤثر در توسعه آموزش‌های فنی‌وحرفه‌ای و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان کردستان ایفا کنم و امیدوارم همکاری‌های دو کشور در آینده فعال‌تر و گسترده‌تر شود.

وی عنوان کرد: این همکاری‌ها در آینده تقویت شده و به ارتقای سطح مهارت‌آموزی و توسعه پایدار منطقه کمک کند.