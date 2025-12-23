به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر در جلسه کارگروه اشتغال استان گلستان اظهار کرد: در وضعیت کنونی اقتصاد کشور، تمرکز اصلی استان بر حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و صیانت از فرصت‌های شغلی موجود است.

وی با تأکید بر ضرورت ارائه آمار واقعی و پرهیز از آمارسازی افزود: اگرچه نرخ بیکاری نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق است، اما شواهد میدانی و بازدیدهای انجام‌شده نشان می‌دهد که تعطیلی گسترده واحدهای تولیدی در سطح استان وجود ندارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری گلستان با اشاره به بازدید از حدود ۴۱۰ واحد تولیدی طی یک سال گذشته گفت: در این بازدیدها با پیگیری مشکلات بانکی، مالیاتی و زیرساختی واحدها و همچنین با تصویب ۳۳۶ مصوبه عملیاتی در ستاد تسهیل، تلاش شده است از توقف فعالیت واحدهای تولیدی جلوگیری شود.

کیان‌مهر نقش شبکه بانکی را در تحقق اهداف اشتغال و تولید بسیار مهم دانست و گفت: منابع بانکی استان باید در خدمت تولید و اشتغال گلستان قرار گیرد و انتقال این منابع به خارج از استان قابل قبول نیست.

وی تأکید کرد: حتی اگر امکان افزایش اشتغال در کوتاه‌مدت فراهم نباشد، حداقل وظیفه همه دستگاه‌ها حفظ اشتغال موجود و حمایت عملی از تولیدکنندگان استان است.