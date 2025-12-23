اعضای هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر در بوشهر تعیین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری عصر امروز در نشست انتخاب معتمدین هیئت اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر ضمن قدردانی از حضور معتمدین محلی و همراهی اعضای هیئت نظارت، خاطرنشان کرد: در اجرای دستور وزیر محترم کشور و در چارچوب تقویم ابلاغی انتخابات فرآیند معرفی، بررسی و احراز صلاحیت معتمدین محلی در شهرستان بوشهر به‌طور کامل انجام و پس از طی مراحل قانونی و اخذ تأییدیه‌های لازم، اعضای هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان بوشهر بر اساس رأی‌گیری قانونی تعیین شدند.

مظفری با اشاره به همراهی مؤثر هیئت نظارت شهرستان، با استناد به اصل یکصد قانون اساسی و ماده ۴۷ قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا تصریح کرد: فلسفه تشکیل شوراها و هیئت‌های اجرایی، اتکا به رأی و اراده مردم و تحقق حکمرانی مردم بر مردم است و بر همین اساس روند اجرایی انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا از ۲۷ آذرماه و با دستور وزیر کشور آغاز شده است.

فرماندار بوشهر با تأکید بر جایگاه قانونی و مسئولیت‌های خطیر هیئت اجرایی انتخابات خاطرنشان کرد: برنامه‌ریزی، هدایت و اجرای دقیق فرآیندهای انتخاباتی از جمله ثبت‌نام داوطلبان رسیدگی به صلاحیت‌ها پاسخ‌گویی به اعتراضات، ساماندهی شعب اخذ رأی و فراهم‌سازی بستر لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم، رقابتی ومنطبق با قوانین و مقررات از مهم‌ترین وظایف هیئت اجرایی انتخابات به شمار می‌رود.

فرماندار بوشهر با اشاره به زمان‌بندی انتخابات افزود: ثبت‌نام داوطلبان عضویت در شوراهای اسلامی شهرها از ۲۱ تا ۲۷ دی‌ماه انجام خواهد شد و پس از تشکیل هیئت‌های اجرایی، فاز اصلی انتخابات آغاز می‌شود تا در یازدهم اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ شاهد برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا باشیم.

وی در ادامه یکی از ویژگی‌های مهم انتخابات پیش‌رو را برگزاری آن به‌صورت تمام الکترونیکی عنوان کرد و افزود: این انتخابات برای نخستین‌بار به‌طور کامل الکترونیکی برگزار می‌شود که نقش مؤثری در تسهیل فرآیند رأی‌گیری، افزایش دقت و ارتقای شفافیت خواهد داشت.

فرماندار بوشهر در پایان ضمن قدردانی از معتمدین، اعضای هیئت نظارت و دست‌اندرکاران انتخابات بر قانون‌مداری و اتکای کامل به رأی و اراده مردم تأکید و تصریح کرد: تحقق مردم‌سالاری دینی در گرو مشارکت آگاهانه مردم و تلاش صادقانه مجریان انتخابات است.