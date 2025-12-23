میرزاد: پروژه «پشم تا فرش» موجب شکوفایی اقتصاد عشایر ایلام شده است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس میرزاد عصر سه شنبه در بازدید از پروژه «پشم تا فرش» عشایر چالاب شهرستان مهران با اشاره به نقش مهم صنایعدستی و تولیدات عشایری در رونق اقتصاد محلی، اجرای این پروژه را گامی مؤثر در جهت ایجاد ارزش افزوده، افزایش درآمد عشایر و توسعه اشتغال پایدار دانست.
وی بر ضرورت حمایت همهجانبه از تولیدکنندگان عشایری، تأمین تسهیلات مورد نیاز و توسعه بازار فروش محصولات تأکید کرد و افزود: تکمیل زنجیره تولید از پشم تا فرش میتواند ضمن جلوگیری از خامفروشی، نقش مهمی در ماندگاری جمعیت عشایری و کاهش مهاجرت داشته باشد.
در ادامه این بازدید، فرشاد یاسمی مدیرکل امور عشایر استان ایلام با اشاره به ظرفیت بالای تولید پشم در استان، میزان تولید سالانه پشم عشایر را حدود ۱۵۰۰ تن اعلام کرد و گفت: این ظرفیت قابلتوجه فرصت مناسبی برای توسعه صنایع تبدیلی، ریسندگی، رنگرزی و فرشبافی عشایری فراهم کرده است.
وی افزود: اجرای طرحهایی مانند «پشم تا فرش» میتواند ضمن جلوگیری از خامفروشی، موجب افزایش ارزش افزوده محصولات دامی، تقویت اقتصاد خانوارهای عشایری و احیای هنر-صنعت فرشبافی در مناطق عشایری استان شود.
