کمیل عسکری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جوجه‌ریزی در این شهرستان در آذرماه جاری به بیش از ۵۰۱ هزار و ۳۹۰ قطعه رسیده است، که نشان‌دهنده فعالیت فعال و پویا در حوزه مرغداری است.

عسکری با بیان اینکه حدود ۵۰ واحد مرغداری فعال در این شهرستان مشغول به فعالیت هستند، اظهار داشت: جوجه‌ریزی در این مجموعه‌ها در آذرماه امسال به بیش از ۵۰۱ هزار و ۳۹۰ قطعه رسیده است.

وی افزود: گوشت مرغ به دلیل قیمت مناسب، چربی پایین، پروتئین بالا و دارا بودن انواع ویتامین‌ها و مواد معدنی، یکی از پروتئین‌های پرمصرف در سبد غذایی خانوارهای کشور است و تلاش‌ها برای حفظ و توسعه تولید این محصول ادامه دارد.

عسکری همچنین تأکید کرد: حمایت از فعالان صنعت مرغداری و توسعه این حوزه از اولویت‌های مدیریت جهاد کشاورزی است تا هم از نظر اقتصادی و هم در تأمین امنیت غذایی، نیازهای مردم بهتر برطرف شود.