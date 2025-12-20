رستگاری: مسیر ۲۸۹ روستای استان یزد توسط عوامل راهداری بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رستگاری گفت: موج جدید بارش‌های رحمت الهی که از اواسط هفته گذشته استان یزد را فراگرفت، در روزهای پایانی هفته به‌ویژه پنجشنبه و جمعه شدت بیشتری یافت و اغلب شهرستان‌های استان یزد را تحت تأثیر قرار داد.

رستگاری افزود: این بارش‌ها موجب درگیری گسترده محورهای مواصلاتی و راه‌های روستایی با برف شد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد گفت: در جریان این سامانه بارشی، مجموعاً ۳ هزار و ۶۸۰ کیلومتر از راه‌های استان یزد، تحت تأثیر بارش برف قرار گرفت و ۲۸۹ روستا درگیر این شرایط شدند که با تلاش نیروهای راهداری، تمامی راه‌های منتهی به این روستاها به‌صورت ایمن پاکسازی و بازگشایی شد.

رستگاری افزود: بیش از ۱۶۰ نفر از راهداران استان یزد در قالب بیش از ۲۰ راهدارخانه و با به‌کارگیری ناوگان ماشین‌آلات راهداری، به‌صورت مستمر در عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی مشارکت داشتند. در این مدت، بیش از ۲ هزار و ۳۰۰ تن شن و نمک برای جلوگیری از یخ‌زدگی و تسهیل تردد مصرف شد.

وی ادامه داد: شدت بارش‌ها در برخی محورهای استان یزد موجب کندی تردد و در مواردی توقف موقت خودروها شد که با حضور به‌موقع عوامل راهداری و همکاری پلیس راه، مشکلات برطرف شد و همچنین حدود ۱۰ نفر از مسافران که به دلیل بارش شبانه برف در محورهای مرزی استان یزد متوقف شده بودند، به‌صورت موقت اسکان داده شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان یزد گفت: بر اساس این گزارش، تقریباً تمامی شهرستان‌های استان از جمله یزد، میبد، اردکان، ابرکوه، بهاباد، بافق، خاتم و مهریز درگیر بارش برف بودند، اما شدیدترین بارش‌ها در حوزه شهرستان‌های تفت و مهریز به ثبت رسید. محور یزد شیراز به‌ویژه محدوده گردنه علی‌آباد، به دلیل اهمیت ترانزیتی و ارتباطی، بیشترین حجم عملیات راهداری را به خود اختصاص داد.

رستگاری گفت: راهداران استان یزد با فعالیت ۴۸ ساعته و مداوم و با همکاری پلیس راه و سایر دستگاه‌های امدادی، موفق شدند تمامی محورهای اصلی، فرعی و روستایی را ایمن‌سازی کنند؛ به‌گونه‌ای که در حال حاضر تردد در راه‌های استان، به‌ویژه مسیرهای روستایی پرتردد، بدون مشکل خاصی در جریان است.