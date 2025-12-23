  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲ دی ۱۴۰۴، ۲۳:۰۶

سقوط هواپیمای لیبیایی در ترکیه؛ جان باختن رئیس ستاد ارتش لیبی

سقوط هواپیمای لیبیایی در ترکیه؛ جان باختن رئیس ستاد ارتش لیبی

هواپیمای لیبیایی در ترکیه سقوط کرد و شماری از مقامات نظامی لیبی ازجمله محمد علی الحداد، رئیس ستاد ارتش لیبی جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که ارتباط با یک فروند هواپیمای لیبیایی که دقایقی پیش از آنکارا به پرواز درآمده بود، قطع شده است.

بر اساس این گزارش، اطلاعات اولیه حاکی از آن است که یک هیئت نظامی از لیبی ازجمله رئیس ستاد ارتش لیبی در این هواپیما حضور داشته‌اند.

رسانه‌های ترکیه همچنین گزارش دادند که حریم هوایی بر فراز آنکارا بسته و تحقیقات رسمی درباره این حادثه آغاز شده است.

وزیر کشور ترکیه گفت که این هواپیما از آنکارا به مقصد طرابلس در حال پرواز بود و درخواست فرود اضطراری در منطقه آنکارا را داشت، اما ارتباط با آن قطع شد.

فلایت‌رادار اعلام کرد که هواپیمای حامل رئیس ستاد ارتش لیبی ۱۶ دقیقه پس از برخاستن ناپدید شد.

گفته می‌شود که هیئت لیبی برای دیدار با مقامات نظامی ترکیه در آنکارا بود.

رسانه‌های محلی احتمال می‌دهند هواپیمایی که رئیس ستاد ارتش لیبی را حمل می‌کرد، در منطقه‌ای صعب‌العبور در شهر «هایمانا» از توابع استان آنکارا سقوط کرده باشد.

عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر لیبی از تشکیل یک تیم بحران برای هماهنگی و ارتباط با مقامات ترکیه خبر داده است.

لاشه هواپیما پیدا شد

امدادگران ترکیه‌ای لاشه هواپیمایی را که رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آن حضور داشت و از صفحه رادار ناپدید شده بود، در نزدیکی آنکارا پیدا کردند.

یک منبع دولتی به الجزیره گفت که آنکارا به طرف لیبیایی اطلاع داده است که تمامی سرنشینان هواپیما جان باخته‌اند و اجساد و بقایای لاشه هواپیما پیدا شده است.

نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی اعلام کرد که سپهبد الفتوری غریبیل رئیس ستاد نیروهای زمینی ارتش لیبی و سرتیپ محمد القطیوی رئیس سازمان صنایع نظامی لیبی و تعدادی از محافظانش در جریان این سانحه هوایی کشته شدند.

دلیل سفر رئیس ستاد ارتش لیبی به ترکیه

محمد علی الحداد، رئیس ستاد ارتش لیبی امروز با وزیر دفاع ترکیه یاشار گولر و همتای ترکیه‌ای خود، ژنرال سلجوق بایراکتاروغلو، دیدار کرده بود.

گفته می‌شود که رئیس ستاد کل ارتش لیبی برای مذاکره درخصوص مواضع ترکیه در معاهده دریایی با این کشور به ترکیه سفر کرده بود، اما ارتباط برج مراقبت با هواپیمای او قطع شد.

کد خبر 6699975

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • سعید‌آریایی IR ۰۱:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      این‌یک‌سقوط‌معمولی‌نیست‌پشت‌پرده‌آن‌را‌دررژیم‌های‌جاسوسی‌وترور‌های‌الکترونیکی‌بدانید
    • بندرعباسی IR ۰۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      2 0
      پاسخ
      جز اسراییل خبیث.چه کسی دستش دخیل است؟
    • IR ۰۱:۱۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      1 0
      پاسخ
      کار اسراییل است
      • کریم بهرامی IR ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
        1 0
        کار خود اردوغان تروریسته
    • سرباز ایران اسلامی IR ۰۱:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      2 0
      پاسخ
      سلام. بدون شک جنایتکاران تروریست رژیم فاشیستی صهيونيستي اشغالگر قدس در این حادثه دست داشته اند. مسلمان کشی رسم و راه امریکا و رژیم صهیونیستی تروریست است..
    • سعید IR ۰۱:۳۱ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      0 0
      پاسخ
      یک چیز بفکر همه میرسه . ترکیه
    • ناشناس IR ۰۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      2 1
      پاسخ
      ممکن است کار ترکیه باشد چون مذاکرات انجام شده بوده بعد از رفتن این هیئت این اتفاق افتاده
    • ح ق IR ۰۲:۳۹ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      2 0
      پاسخ
      ترور توسط ترکیه

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها