سقوط هواپیمای لیبیایی در ترکیه؛ جان باختن رئیس ستاد ارتش لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه‌های ترکیه گزارش دادند که ارتباط با یک فروند هواپیمای لیبیایی که دقایقی پیش از آنکارا به پرواز درآمده بود، قطع شده است.

بر اساس این گزارش، اطلاعات اولیه حاکی از آن است که یک هیئت نظامی از لیبی ازجمله رئیس ستاد ارتش لیبی در این هواپیما حضور داشته‌اند.

رسانه‌های ترکیه همچنین گزارش دادند که حریم هوایی بر فراز آنکارا بسته و تحقیقات رسمی درباره این حادثه آغاز شده است.

وزیر کشور ترکیه گفت که این هواپیما از آنکارا به مقصد طرابلس در حال پرواز بود و درخواست فرود اضطراری در منطقه آنکارا را داشت، اما ارتباط با آن قطع شد.

فلایت‌رادار اعلام کرد که هواپیمای حامل رئیس ستاد ارتش لیبی ۱۶ دقیقه پس از برخاستن ناپدید شد.

گفته می‌شود که هیئت لیبی برای دیدار با مقامات نظامی ترکیه در آنکارا بود.

رسانه‌های محلی احتمال می‌دهند هواپیمایی که رئیس ستاد ارتش لیبی را حمل می‌کرد، در منطقه‌ای صعب‌العبور در شهر «هایمانا» از توابع استان آنکارا سقوط کرده باشد.

عبدالحمید الدبیبه، نخست‌وزیر لیبی از تشکیل یک تیم بحران برای هماهنگی و ارتباط با مقامات ترکیه خبر داده است.

لاشه هواپیما پیدا شد

امدادگران ترکیه‌ای لاشه هواپیمایی را که رئیس ستاد کل ارتش لیبی در آن حضور داشت و از صفحه رادار ناپدید شده بود، در نزدیکی آنکارا پیدا کردند.

یک منبع دولتی به الجزیره گفت که آنکارا به طرف لیبیایی اطلاع داده است که تمامی سرنشینان هواپیما جان باخته‌اند و اجساد و بقایای لاشه هواپیما پیدا شده است.

نخست‌وزیر دولت وحدت ملی لیبی اعلام کرد که سپهبد الفتوری غریبیل رئیس ستاد نیروهای زمینی ارتش لیبی و سرتیپ محمد القطیوی رئیس سازمان صنایع نظامی لیبی و تعدادی از محافظانش در جریان این سانحه هوایی کشته شدند.

دلیل سفر رئیس ستاد ارتش لیبی به ترکیه

محمد علی الحداد، رئیس ستاد ارتش لیبی امروز با وزیر دفاع ترکیه یاشار گولر و همتای ترکیه‌ای خود، ژنرال سلجوق بایراکتاروغلو، دیدار کرده بود.

گفته می‌شود که رئیس ستاد کل ارتش لیبی برای مذاکره درخصوص مواضع ترکیه در معاهده دریایی با این کشور به ترکیه سفر کرده بود، اما ارتباط برج مراقبت با هواپیمای او قطع شد.