تنیس معلولان ایران شانس نخست قهرمانی بازیهای آسیایی است

رضا کوجواری‌ در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: اردوی کرج آخرین مرحله اردوی آمادگی تنیسورهای تیم ملی جانبازان و معلولان برای شرکت در مسابقات آسیایی پارالمپیک گوانگجو چین است.

وی افزود:‌ محمد رضا یعقوبی و حسین ممی پور هر دو از آذربایجان شرقی اعضای تشکیل دهنده تیم ملی تنیس با ویلچر جانبازان و معلولان هستند.

وی گفت: ‌انتظار داریم با توجه به تمریناتی که این تنیسورها در مراحل مختلف اردویی به صورت مستمر انجام داده اند بتوانیم بر روی سکوی قهرمانی بایستیم.

رقابت های آسیایی پاراالمپیگ گوانگجو چین 18 تا 30 آذرماه جاری برگزار می شود.

کاروان ورزشی آذربایجان شرقی با 16 جانباز، معلول و هفت نابینا و کم بینا به همراه 158 ورزشکار و با نام کاروان محرم، 18 آذرماه عازم شهر گوانگجو خواهد شد تا در 15 رشته ورزشی با رقیبان خود در آسیا مبارزه کند.

سفیران ورزشی اداره کل تربیت بدنی آذربایجان شرقی در رشته های دوومیدانی، والیبال نشسته، تنیس با ویلچر، تنیس روی میز و وزنه برداری در این رقابت ها به مصاف رقبای خود می روند.

در رشته دو و میدانی آقایان سیامک صالح فرجزاده، جلال خاکزادیه، محمد علی ملک پور، مهدی اصغری، در رشته دو و میدانی بانوان مرضیه صدقی و بهمن رضایی سرمربی تیم ملی، در رشته والیبال نشسته آقایان هادی ساجدی نیا، علی کشفیا سرپرست تیم، ابراهیم فیروزی هیئت ژوری و مرتضی اکرمی داور حضور دارند.

در رشته وزنه برداری کاظم رجبی قویترین مرد معلولان جهان و احمد دلجوان مربی تیم و در رشته تنیس محمد رضا یعقوبی و حسین ممی پور و رضا کوجواری سرمربی تیم تنیس با ویلچر و جواد فولادی در رشته تنیس روی میز سفیران ورزشی آذربایجان شرقی خواهند بود.

هفت ورزشکار نابینا و کم بینا آذربایجان شرقی در رشته های فوتسال، دوچرخه سواری و جودو در 16 دوره بازیهای آسیایی گوانگجو چین در میدان بزرگ معلولین، جانبازان و نابینایان اسیا حضور خواهند داشت.

رشته فوتسال امیرپورجبی، مسعود قلی زاده ، اصغر روحی ورزشکار و سجاد حسین زاده مربی تیم، در رشته دوچرخه سواری بهزاد زاد علی اصغر و یوسف خلیلی (پیش ران) و جودو رضا گل محمدی برای استان افتخار آفرین خواهند شد.

تیم ملی تنیس با ویلچر جانبازان و معلولان ایران جمعه در مجموعه بین المللی تنیس جهانشهر کرج از استان البرز اردو زد.