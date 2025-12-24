حسین اکبریان، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال آبی جاری تاکنون تنها ۱۵ میلی‌متر بارش در حوزه آبریز استان تهران ثبت شده و این رقم فاصله زیادی با میانگین ۲۵۰ میلی‌متری سنواتی دارد، گفت: این شرایط ششمین سال متوالی خشکسالی را نشان می‌دهد و حاکی از استمرار چالش‌های جدی در تأمین منابع آبی است.

وی افزود: بارش‌های اخیر به‌تنهایی نگرانی‌ها درباره کم‌آبی و احتمال قطعی آب را برطرف نکرده و مدیریت هوشمند منابع و همراهی شهروندان برای کاهش مصرف نقش حیاتی دارد.

اکبریان درباره وضعیت تأمین آب شرب پس از بارندگی‌های اخیر تصریح کرد: با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی‌ها در سال‌های اخیر، پیش‌بینی رفع بحران آبی در سطح استان و منطقه دور از ذهن است. با این حال، با مدیریت مصرف و همراهی مردم، همانند سال‌های گذشته مشکلی برای مشترکین ایجاد نشده و امیدواریم این روند ادامه یابد.

وی در خصوص ذخیره‌سازی آب‌های ناشی از بارندگی نیز توضیح داد که مدیریت منابع سطحی و سدها بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است و آبفا مسئولیت مدیریت شبکه توزیع و مصرف را بر عهده دارد.

مدیرعامل آبفای منطقه شش درباره آمادگی شبکه توزیع در فصل سرد گفت: شبکه توزیع مطابق استانداردهای موجود اجرا شده و در دماهای نرمال کشور و حتی پایین‌تر احتمال یخ‌زدگی لوله‌ها وجود ندارد. تنها اتاقچه‌های کنتور ممکن است یخ بزند که شهروندان با پوشاندن مناسب کنتورها می‌توانند از آن جلوگیری کنند.

اکبریان تأکید کرد: تنها راه برون‌رفت از بحران کم‌آبی، مصرف منصفانه و مسئولانه آب است. همراهی شهروندان در سال‌های اخیر نقش مهمی در جلوگیری از بروز مشکلات جدی داشته است.

وی در پایان به پروژه‌های زیرساختی در حال اجرا اشاره کرد و گفت: از ابتدای بحران اخیر، حفر ۳۰ حلقه چاه، احداث ۱۴ هزار مترمکعب مخزن ذخیره بتنی، اجرای بیش از ۱۵۰ کیلومتر شبکه توزیع، نصب بیش از ۱۰۰ هزار ادوات کاهنده مصرف، احیا و بهسازی بیش از ۷۰ حلقه چاه و آنلاین‌سازی کلیه فلومترها و تجهیزات کنترلی در منابع تأمین و شبکه در حال انجام است.