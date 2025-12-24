  1. استانها
آبفا منطقه ۶ تهران: بارش‌های اخیر کمبود آب را جبران نکرد

تهران- مدیرعامل آبفای منطقه ۶ تهران گفت: بارش‌های اخیر نتوانسته نگرانی کم‌آبی را برطرف کند و مصرف مسئولانه آب همچنان حیاتی است.

حسین اکبریان، در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در سال آبی جاری تاکنون تنها ۱۵ میلی‌متر بارش در حوزه آبریز استان تهران ثبت شده و این رقم فاصله زیادی با میانگین ۲۵۰ میلی‌متری سنواتی دارد، گفت: این شرایط ششمین سال متوالی خشکسالی را نشان می‌دهد و حاکی از استمرار چالش‌های جدی در تأمین منابع آبی است.

وی افزود: بارش‌های اخیر به‌تنهایی نگرانی‌ها درباره کم‌آبی و احتمال قطعی آب را برطرف نکرده و مدیریت هوشمند منابع و همراهی شهروندان برای کاهش مصرف نقش حیاتی دارد.

اکبریان درباره وضعیت تأمین آب شرب پس از بارندگی‌های اخیر تصریح کرد: با توجه به کاهش چشمگیر بارندگی‌ها در سال‌های اخیر، پیش‌بینی رفع بحران آبی در سطح استان و منطقه دور از ذهن است. با این حال، با مدیریت مصرف و همراهی مردم، همانند سال‌های گذشته مشکلی برای مشترکین ایجاد نشده و امیدواریم این روند ادامه یابد.

وی در خصوص ذخیره‌سازی آب‌های ناشی از بارندگی نیز توضیح داد که مدیریت منابع سطحی و سدها بر عهده شرکت آب منطقه‌ای است و آبفا مسئولیت مدیریت شبکه توزیع و مصرف را بر عهده دارد.

مدیرعامل آبفای منطقه شش درباره آمادگی شبکه توزیع در فصل سرد گفت: شبکه توزیع مطابق استانداردهای موجود اجرا شده و در دماهای نرمال کشور و حتی پایین‌تر احتمال یخ‌زدگی لوله‌ها وجود ندارد. تنها اتاقچه‌های کنتور ممکن است یخ بزند که شهروندان با پوشاندن مناسب کنتورها می‌توانند از آن جلوگیری کنند.

اکبریان تأکید کرد: تنها راه برون‌رفت از بحران کم‌آبی، مصرف منصفانه و مسئولانه آب است. همراهی شهروندان در سال‌های اخیر نقش مهمی در جلوگیری از بروز مشکلات جدی داشته است.

وی در پایان به پروژه‌های زیرساختی در حال اجرا اشاره کرد و گفت: از ابتدای بحران اخیر، حفر ۳۰ حلقه چاه، احداث ۱۴ هزار مترمکعب مخزن ذخیره بتنی، اجرای بیش از ۱۵۰ کیلومتر شبکه توزیع، نصب بیش از ۱۰۰ هزار ادوات کاهنده مصرف، احیا و بهسازی بیش از ۷۰ حلقه چاه و آنلاین‌سازی کلیه فلومترها و تجهیزات کنترلی در منابع تأمین و شبکه در حال انجام است.

