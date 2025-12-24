  1. استانها
  2. تهران
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۳

فرماندار اسلامشهر: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شوراها ضروری است

فرماندار اسلامشهر: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شوراها ضروری است

اسلامشهر- فرماندار اسلامشهر بر اهمیت حضور گسترده مردم در هفتمین انتخابات شوراهای شهر و روستا تأکید کرد و نقش رسانه‌ها را در افزایش مشارکت کلیدی دانست.

نوراله طاهری، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اهمیت حضور گسترده مردم در هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا تأکید کرد و گفت: مراحل اجرایی انتخابات آغاز شده و نقش رسانه‌ها در ترغیب مردم برای حضور پای صندوق‌های رأی بسیار کلیدی است.

وی افزود: در اسلامشهر، دست‌اندرکاران اجرایی همگام با استان و کشور تلاش می‌کنند تا این انتخابات با شور و شوق بیشتری برگزار شود و شاهد مشارکت بالا باشیم.

فرماندار اسلامشهر تأکید کرد: نظام مردم‌سالار دینی با حضور فعال مردم در عرصه‌های مختلف، به ویژه انتخابات، بیمه می‌شود و هدف ما برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری است.

کد خبر 6700020

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها