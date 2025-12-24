فرماندار اسلامشهر: مشارکت حداکثری مردم در انتخابات شوراها ضروری است

نوراله طاهری، در گفتگو با خبرنگار مهر، بر اهمیت حضور گسترده مردم در هفتمین دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا تأکید کرد و گفت: مراحل اجرایی انتخابات آغاز شده و نقش رسانهها در ترغیب مردم برای حضور پای صندوقهای رأی بسیار کلیدی است.
وی افزود: در اسلامشهر، دستاندرکاران اجرایی همگام با استان و کشور تلاش میکنند تا این انتخابات با شور و شوق بیشتری برگزار شود و شاهد مشارکت بالا باشیم.
فرماندار اسلامشهر تأکید کرد: نظام مردمسالار دینی با حضور فعال مردم در عرصههای مختلف، به ویژه انتخابات، بیمه میشود و هدف ما برگزاری انتخاباتی با مشارکت حداکثری است.
