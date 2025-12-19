به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدمحمدجواد اسدی در خطبههای نماز جمعه لامرد با تأکید بر اهمیت حفظ هویت نسل جوان و ترویج علم نافع گفت: رسالت ما ادامه مسیر امام باقر (ع) در برابر هجمههای فکری و رسانهای دشمن است.
وی ادامه داد: امام باقر (ع) شکافنده علم بود و جامعه را با حقایق روز آشنا ساخت. امروز نیز وظیفه ما ادامه همان مسیر است و مقابله با هجمههای فکری و رسانهای دشمن اهمیت ویژهای دارد.
امامجمعه موقت لامرد با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در دیدار با مداحان افزود: نظام اسلامی امروز همانند شرایط عصر امام باقر (ع) با دشمنانی روبهروست که میخواهند فکر و اندیشه بشری را تسخیر کنند. رهبر انقلاب تأکید کردند که ابر نزاع امروز جنگ فرهنگی است، نه اقتصادی یا نظامی.
حجت الاسلام اسدی گفت: شهدای ما بر اساس باورها جنگیدند نه احساسات. حفظ هویت جوان ایرانی وظیفهای همگانی است؛ مسئولان و خانوادهها باید مسیر رشد جوانان را هموار و از ترویج فضائل حضرت زهرا (س) و امام زمان (عج) برای هدایت نسلها بهره ببرند.
امامجمعه موقت لامرد همچنین با قدردانی از خدمات نیروهای جهادی و بسیجی در روزهای بارانی تصریح کرد: خدمت به خانوادههای بیبضاعت وظیفهای دینی و اجتماعی است و نباید از آنان غفلت شود.
نظر شما