رشد ۱۱ برابری پروازهای روزانه در فرودگاه لامرد

سهراب عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با تعطیلی برخی فرودگاههای جنوب کشور، بخش قابل توجهی از ترافیک هوایی استانهای هرمزگان، بوشهر و جزایر خلیج فارس از جمله کیش، قشم و لاوان به فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد منتقل شده است.
وی افزود: در پی این شرایط، تعداد پروازهای روزانه فرودگاه لامرد با رشدی ۱۱ برابری به ۲۲ پرواز در روز رسیده است.
رئیس فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد با اشاره به ضرورت تقویت زیرساختهای خدمات زمینی فرودگاه گفت: به منظور حفظ کیفیت خدمات و پاسخگویی به حجم بالای پروازها، با همکاری فرودگاههای امام خمینی (ره)، بندرعباس، بوشهر و کیش، ۲۱ دستگاه تجهیزات تخصصی و مدرن فرودگاهی توسط ۱۱ تریلی به فرودگاه لامرد منتقل شد.
عزیزی ارزش این تجهیزات را بیش از ۸۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و افزود: اتوبوسهای مسافری، دستگاههای تأمین توان زمینی هواپیما (GPU)، سامانههای تهویه مطبوع هواپیما، پلههای مکانیزه و دیگر تجهیزات تخصصی از جمله اقلام وارد شده هستند که بهزودی وارد چرخه عملیاتی خواهند شد.
وی با تأکید بر نقش راهبردی فرودگاه لامرد در شبکه حملونقل هوایی کشور تصریح کرد: این فرودگاه اکنون در میان ۱۰ فرودگاه فعال کشور قرار دارد که بخش مهمی از جابهجایی مسافران ۴۶ فرودگاه تعطیل کشور را بر عهده گرفته است.
به گفته رئیس فرودگاه بینالمللی شهدای لامرد، در حال حاضر پروازهای منظم به مقاصد تهران، اصفهان، مشهد، رشت، کرمانشاه، ساری، تبریز و اهواز توسط شرکتهای هواپیمایی انجام میشود.
عزیزی همچنین از راهاندازی سرویسهای ویژه حملونقل برای مسافران جزیره کیش خبر داد و گفت: با انعقاد تفاهمنامه میان شرکتهای حملونقل شهرستان لامرد و بندر چارک، جابهجایی مسافران میان بندر چارک و لامرد از طریق ناوگان اتوبوسی VIP انجام میشود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: جابهجایی روزانه حدود ۲۴۰۰ مسافر از طریق فرودگاه شهدای لامرد، بیانگر ظرفیت بالای این مجموعه در مدیریت شرایط ویژه و نقش مؤثر آن در شبکه هوایی کشور است
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