به گزارش خبرگزاری مهر، احمد بوگری با اشاره به اینکه مراسم معنوی اعتکاف دانشآموزی، بهعنوان یکی از جلوههای عینی تربیت دینی و معنوی، هر ساله در ایام نورانی ماه رجب و از سیزدهم تا پانزدهم این ماه در سراسر استان برگزار میشود، اظهار کرد: این برنامه در راستای تحقق ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش و با هدف تعمیق ایمان، خودسازی، مسئولیتپذیری و هویتبخشی دینی به نسل نوجوان طراحی و اجرا میشود.
معاون فرهنگی و پرورشی ادارهکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امسال ثبتنام اعتکاف دانشآموزی از طریق سامانه my.medu انجام میشود و دانشآموزانی که در این سامانه ثبتنام کنند، غیبت آنها در ایام اعتکاف موجه خواهد بود.
بوگری بیان کرد: خوشبختانه تا امروز بیش از ۲۷۰۰ دانشآموز استان چهارمحال و بختیاری در این سامانه ثبتنام کردهاند و این روند همچنان تا پانزدهم دیماه ادامه دارد.
وی یادآور شد: پیشبینی میشود تعداد شرکتکنندگان نهایی بیش از آمار فعلی ثبتنامیها باشد؛ چرا که تجربه سال گذشته نشان داد بیش از ۵ هزار دانشآموز در این آئین معنوی حضور یافتند.
بوگری بیان کرد: با توجه به همزمانی ایام اعتکاف با فصل امتحانات نیم سال اول تحصیلی و بهمنظور ایجاد آرامش خاطر برای دانشآموزان شرکتکننده در این مراسم معنوی، مقرر شده است از چهاردهم تا هفدهم دیماه هیچگونه امتحانی برگزار نشود تا دانشآموزان شرکت کننده در این مراسم بتوانند با فراغ بال و تمرکز بیشتر از این فرصت ارزشمند معنوی بهرهمند شوند.
وی گفت: برای برگزاری هرچه بهتر اعتکاف دانشآموزی، امسال ۹۱ مسجد در سطح استان در نظر گرفته شده است به صورتی که در هر منطقه حداقل دو مسجد، یکی ویژه دانشآموزان دختر و دیگری ویژه دانشآموزان پسر موجود باشد.
بوگری اظهار کرد: یکی از شاخصهای اصلی انتخاب این مساجد، برگزاری منظم نماز جماعت در سه وعده صبح، ظهر و عشاء بوده تا فضای عبادی و تربیتی مناسبی برای دانشآموزان فراهم شود.
وی بیان کرد: در انتخاب مساجد، توجه ویژهای به مسائل بهداشتی، ایمنی و رفاهی شده است؛ بهطوری که به ازای هر ۱۵ نفر یک چشمه سرویس بهداشتی و به ازای هر ۳۰ نفر یک حمام در نظر گرفته شده و همچنین وجود فضای کافی برای عبادت و استراحت، تهویه مناسب هوا، رعایت نکات ایمنی در سیستم برق و گاز، کپسول آتشنشانی، جعبه کمکهای اولیه، دسترسی به آب آشامیدنی سالم، سیستم صوتی مناسب، نور کافی و برق اضطراری از جمله معیارهای مؤثر در انتخاب مساجد بوده است.
بوگری تصریح کرد: مدیریت و اجرای این مراسم با بهرهگیری از نیروهای دلسوز، جوان و باتجربه و با مشارکت فعال تشکلهای دانشآموزی از جمله پیشتازان، اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشآموزان و بسیج دانشآموزی انجام میشود که این موضوع خود زمینهساز تربیت اجتماعی، مسئولیتپذیری و تمرین مدیریت جمعی در میان دانشآموزان است.
وی بیان کرد: همچنین همکاران فرهنگی و معلمانی که در این مراسم معنوی شرکت میکنند، غیبت آنها موجه بوده و مدیران مدارس موظفاند همکاری لازم را در این زمینه داشته باشند تا فرهنگیان نیز بتوانند از برکات معنوی اعتکاف بهرهمند شوند.
معاون فرهنگی و پرورشی ادارهکل آموزش و پرورش استان بیان کرد: اعتکاف دانشآموزی فرصتی ارزشمند برای خلوت معنوی نوجوانان، تقویت ارتباط با خداوند متعال، خودشناسی و مصونسازی فکری و اخلاقی آنان در برابر آسیبهای اجتماعی است و آموزشوپرورش استان با نگاه تربیتی و در چارچوب سیاستهای سند تحول بنیادین، از این برنامه معنوی بهعنوان یکی از مؤثرترین بسترهای تربیت تمامساحتی دانشآموزان حمایت میکند.
نظر شما