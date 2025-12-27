فراخوان مسابقه «نماز و اعتکاف» در چهارمحال و بختیاری منتشر شد

حجت‌الاسلام والمسلمین محمد کریمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پیوند عمیق آئین معنوی اعتکاف با اقامه نماز، اظهار کرد: نماز در معارف اسلامی صرفاً مجموعه‌ای از اذکار نیست بلکه زنده‌ترین و مستمرترین جلوه ارتباط انسان با خداوند متعال به‌شمار می‌رود.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه نماز روح جاری در اعتکاف است، ادامه داد: نماز درواقع محتوای اصلی ظرف اعتکاف است چرا که نمازهای جماعت، نمازهای مستحبی، سجده‌های طولانی و … باعث خواهد شد که اعتکاف در مسجد، یک برنامه تربیتی در مسیر خودسازی باشد.

کریمی بیان کرد: در اعتکاف، کیفیت نماز انسان ارتقا می‌یابد، حضور قلب تقویت می‌شود و انسان فرصت تأمل در اذکار الهی نماز را پیدا می‌کند.

مدیر ستاد اقامه نماز چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: با توجه به این پیوند عمیق میان نماز و اعتکاف، این ستاد با همکاری بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (ع) استان، اداره‌کل امور مالیاتی و ستاد اعتکاف استان چهارمحال و بختیاری اقدام به برگزاری مسابقه «نماز و اعتکاف» کرده است.

کریمی با تصریح اینکه این مسابقه ویژه شرکت‌کنندگان استان چهارمحال و بختیاری به مناسبت فرا رسیدن ماه رجب و ایام بافضیلت اعتکاف برگزار می‌شود، گفت: علاقه‌مندان پس از مطالعه محتوای مسابقه می‌توانند پاسخ خود را در قالب یک عدد ۱۲ رقمی به سامانه پیامکی ستاد اقامه نماز به شماره ۱۰۰۰۰۱۷ ارسال کنند.

یادآور می‌شود، آخرین مهلت شرکت در مسابقه اعتکاف و نماز در چهارمحال و بختیاری، ۱۹ دی‌ماه اعلام شده است.

علاقه‌مندان برای دریافت اطلاعات بیشتر و محتوای مسابقه، اینجا کلیک کنند.