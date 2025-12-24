آسیب پرستاران از اضافه کاری های فرسایشی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، حسن حسن نتاج افزود: کمبود نیرو، شیفتهای سنگین، ایستادنهای طولانیمدت، کار شبانه و تلاش برای حفظ تعادل میان مسئولیتهای شغلی، خانوادگی و اجتماعی، فشار بسیار زیادی بر نیروهای پرستاری وارد میکند و بیداریهای مداوم شبانه و کار در کنار بیماران، فرسودگی جسمی و روانی قابل توجهی ایجاد میکند که در بلندمدت آثار جبرانناپذیری دارد.
وی ادامه داد: پرستاران ما بعضاً بیش از ۳۰ سال شبکاری و فعالیت مستمر در شرایط سخت دارند، در حالی که بر اساس وعدهها و الزامات قانونی، قرار بود امکان بازنشستگی زودتر، در بازه ۲۰ تا ۲۵ سال، برای این گروه فراهم شود که متأسفانه تاکنون بهطور مؤثر اجرایی نشده است.
نتاج با اشاره به برخی اقدامات وزارت بهداشت در کاهش ساعات کاری و ارائه حمایتهای محدود، تصریح کرد: این کمکها نباید صرفاً به مسائل مالی محدود شود و تجربه مدیریتی و میدانی در بیمارستانها نشان میدهد که حجم فشار کاری پرستاران بسیار بالا است و بدون توجه جدی به رفاهیات، نمیتوان انتظار حفظ انگیزه و سلامت روان آنان را داشت.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، یکی از خلأهای جدی نظام سلامت را نبود زیرساختهای رفاهی برای پرستاران دانست و گفت: در بسیاری از شهرستانها، شهرهای بزرگ و حتی مراکز استانها، عملاً امکانات رفاهی مؤثری برای پرستاران وجود ندارد و گلایه اصلی ما این است که سهم مشخصی از بودجه وزارت بهداشت به رفاهیات اختصاص نمییابد؛ در حالی که ایجاد امکاناتی مانند مراکز تفریحی، سالنهای ورزشی، استخرها و برنامههای سفرهای رفاهی میتواند نقش مهمی در کاهش فرسودگی شغلی ایفا کند.
وی افزود: حتی میتوان بخشی از اضافهکار تشویقی پرستاران را بهصورت استفاده اجباری از خدمات ورزشی و رفاهی تعریف کرد و بهجای تحمیل ساعات کاری بیشتر، پرستار به ورزش، شنا و فعالیتهای جسمی و تفریحی هدایت شود تا هم سلامت جسمی و هم سلامت روانی او تقویت شود؛ این اقدامات هزینه سنگینی ندارد، اما تأثیر قابلتوجهی در افزایش شادابی و کاهش آسیبهای روانی خواهد داشت.
نتاج تأکید کرد: پرستاران علاوه بر فشار کاری بیمارستان، مسئولیتهای سنگین خانهداری، فرزندپروری و نقشهای خانوادگی را نیز بر عهده دارند و لازم است وزارت بهداشت با همراهی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، به صورت جدی وارد این موضوع شود؛ ما آمادگی داریم روی این مسئله کار کارشناسی انجام دهیم و با تصمیمسازی درست، از تکرار حوادث تلخی که هر از چند گاهی به گوش میرسد، جلوگیری کنیم؛ ما قدردان زحمات این عزیزان هستیم، اما باید با ایجاد شادابی و حمایت واقعی، از سلامت روان آنان صیانت کنیم.
