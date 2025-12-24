محمد عظیمی گندمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام اینکه فراخوان ثبت‌نام در بیست و نهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه پیام نور استان چهارمحال و بختیاری همزمان با سراسر کشور آغاز شده است، اظهار کرد: دانشجویان علاقه‌مند برای آگاهی از جزئیات این رویداد قرآنی و نام‌نویسی به سامانه ثبت‌نام و اطلاع‌رسانی جشنواره به نشانی quranst.pnu.ac.ir مراجعه کنند.

سرپرست دانشگاه پیام‌نور استان چهارمحال و بختیاری با ذکر اینکه دانشجویان قرآنی تا ۱۵ بهمن‌ماه برای ثبت‌نام و ارسال آثار فرصت دارند، ادامه داد: این جشنواره در هفت بخش و ۳۸ رشته برگزار خواهد شد.

وی یادآور شد: این جشنواره شامل بخش‌های معارفی، آوایی، پژوهشی، هنری، ادبی، تولیدات رسانه‌ای و فناوری، نوآفرینی قرآنی و هوش مصنوعی برگزار می‌شود.

عظیمی بیان کرد: مسابقات رشته‌های آوایی و آزمون‌های بخش معارفی در اسفندماه برگزار و نفرات برتر استانی به مرحله کشوری که در اردیبهشت سال آینده به میزبانی مشهد مقدس برگزار می‌شود، راه خواهند یافت.

سرپرست دانشگاه پیام نور چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: سال گذشته در مجموع، ۱۷۴ دانشجوی این دانشگاه در جشنواره قرآن و عترت شرکت کردند که دانشجویان دانشگاه پیام‌نور استان توانستند حائز چهار رتبه برتر کشوری در رشته‌های حفظ کل، شعر و بخش معارفی شوند.