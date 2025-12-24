  1. استانها
  2. هرمزگان
۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۰

کشتی گیر هرمزگانی در جمع ملی پوشان قرار گرفت

کشتی گیر هرمزگانی در جمع ملی پوشان قرار گرفت

بندرعباس- عزیز کامیابی‌فرد به اردوی تمرینی تیم ملی کشتی فرنگی دعوت شد تا در جمع منتخبان کشور قرار بگیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز کامیابی‌فرد استعداد نونهالان کشتی فرنگی هرمزگان به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان دعوت شد.

این اردوی تخصصی، با هدف غربالگری نهایی و تمرینات فشرده نونهالان سراسر کشور، تا ۴ دی ماه به میزبانی شهرستان چالوس در استان مازندران در حال برگزاری است.

موفقیت این کشتی گیر از هرمزگان، حاصل ترکیبی از استعداد ذاتی، پشتکار مثال‌زدنی و هدایت فنی دقیق مربی برجسته، رحمان قره‌گوزلو، ارزیابی می‌شود.

حضور کامیابی‌فرد در این اردو، فرصتی طلایی برای عرضه توانمندی‌هایش در مقابل حریفان، کسب تجربه از رقابت و نهادینه‌سازی استانداردهای تمرین در سطح ملی به شمار می‌رود.

کد خبر 6700170

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها