کشتی گیر هرمزگانی در جمع ملی پوشان قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز کامیابی‌فرد استعداد نونهالان کشتی فرنگی هرمزگان به اردوی آماده‌سازی تیم ملی کشتی فرنگی نونهالان دعوت شد.

این اردوی تخصصی، با هدف غربالگری نهایی و تمرینات فشرده نونهالان سراسر کشور، تا ۴ دی ماه به میزبانی شهرستان چالوس در استان مازندران در حال برگزاری است.

موفقیت این کشتی گیر از هرمزگان، حاصل ترکیبی از استعداد ذاتی، پشتکار مثال‌زدنی و هدایت فنی دقیق مربی برجسته، رحمان قره‌گوزلو، ارزیابی می‌شود.

حضور کامیابی‌فرد در این اردو، فرصتی طلایی برای عرضه توانمندی‌هایش در مقابل حریفان، کسب تجربه از رقابت و نهادینه‌سازی استانداردهای تمرین در سطح ملی به شمار می‌رود.