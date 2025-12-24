هاشمی: جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در خراسان جنوبی به ۸۷.۴ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی شب گذشته در پانزدهمین کارگروه استانی تبصره ۱۸ قانون بودجه با اشاره به روند جذب تسهیلات از این محل، اظهار کرد: میزان جذب تسهیلات تبصره ۱۸ در استان هنوز به سطح مطلوب نرسیده و لازم است شبکه بانکی و دستگاه‌های اجرایی تلاش و همت بیشتری به خرج دهند.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت تسریع در پرداخت تسهیلات تصریح کرد: انتظار می‌رود با برگزاری جلسه‌ای دیگر تا هفته آینده، روند پرداخت‌ها سرعت بگیرد و حداکثر تا ۱۵ دی‌ماه، رقم جذب اعتبارات به ۱۰۰ درصد نزدیک شود.

هاشمی خطاب به برخی بانک‌ها، به‌ویژه بانک صنعت و معدن، گفت: انتظار عملکرد جدی‌تر و فعال‌تری از این بانک وجود دارد، چرا که استان ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه معدن و واحدهای تولیدی دارد.

وی ادامه داد: وجود معادن و واحدهای تولیدی در استان ایجاب می‌کند همکاری شبکه بانکی با جدیت بیشتری دنبال شود تا این ظرفیت‌ها به تولید و اشتغال واقعی منجر شود.

استاندار خراسان جنوبی با تأکید بر تعیین تکلیف پرونده‌ها خاطرنشان کرد: لازم است معرفی و پیگیری طرح‌ها به‌صورت موردی و دقیق انجام شود تا هیچ پرونده‌ای بلاتکلیف باقی نماند.

هاشمی در پایان با قدردانی از تلاش اعضای کارگروه گفت: با هم‌افزایی دستگاه‌ها و بانک‌ها می‌توان روند جذب تسهیلات تبصره ۱۸ را به شکل مطلوب‌تری به سرانجام رساند.