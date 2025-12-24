به گزارش خبرگزاری مهر، در پی بارندگیهای اخیر و وارد شدن خسارت به بخش کشاورزی محمد محسنی فرماندار شهرستان رودان با حضور در روستای کشوییه از توابع بخش مرکزی از مزارع و باغات آسیبدیده این منطقه بازدید کرد.
فرماندار رودان در این بازدید با اشاره به قدمت بالای روستای کشوییه و قرار گرفتن آن در مسیر رودخانه آبنما، اظهار کرد: فرسایش بستر رودخانه طی سالیان گذشته و همچنین برخی تصرفات و ایجاد باغ در مسیر و حریم قانونی رودخانه موجب تغییر مسیر جریان آب و وارد آمدن خسارات قابل توجه به اراضی کشاورزی و باغات شده است.
وی بر ضرورت ورود جدی دستگاههای اجرایی ذیربط از جمله امور آب منطقهای، جهاد کشاورزی و منابع طبیعی تأکید کرد و افزود: لازم است با انجام بررسیهای کارشناسی آمار و نقشه دقیق مسیر و حریم رودخانه آبنما تهیه شود تا ضمن پیشگیری از خسارات احتمالی حقوق مردم صیانت و در موارد تخلف قانون اعمال شود.
محسنی در ادامه با تأکید بر مدیریت اصولی حریم رودخانهها حمایت از کشاورزان و بهرهبرداران بخش کشاورزی را از اولویتهای مدیریت شهرستان دانست.
در این بازدید بخشدار مرکزی، اعضای شورای بخش، رؤسای ادارات امور آب منطقهای، جهاد کشاورزی، منابع طبیعی و راهداری و جمعی از معتمدین محلی حضور داشتند.
همچنین مقرر شد با استفاده از امکانات ستاد بحران شهرستان یک دستگاه بلدوزر و چند دستگاه لودر برای بازسازی و ساماندهی نقاط آسیبدیده به منطقه اعزام شود.
