۳ دی ۱۴۰۴، ۹:۴۲

دمای هوای استان اردبیل کاهش می یابد

اردبیل- اداره کل هواشناسی استان اردبیل گفت: دمای استان اردبیل از روز پنجشنبه (۴ دی) نسبت به روزهای قبل ۲ تا ۵درجه کاهش خواهد یافت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح چهارشنبه در تشریح هوای استان ادربیل طی هفته جاری اعلام کرد: بر اساس نقشه‌ها و خروجی مدل‌های هواشناسی، طی دو روز آینده تغییر محسوسی در الگوی جوی منطقه رخ نخواهد داد؛ از این‌رو، وقوع بارش در سطح استان پیش‌بینی نمی‌شود.

از روز پنجشنبه (۴ دی) بتدریج بر میزان ابرها افزوده شده و دمای هوا نسبت به روزهای قبل ۲ تا ۵ درجه کاهش خواهد یافت.

همچنین از اواخر روز پنجشنبه تا ظهر جمعه، در برخی مناطق کوهستانی استان بارش پراکنده احتمال می‌رود. اما سامانه بارشی فعالی که بیشتر مناطق استان را تحت تأثیر قرار خواهد داد از عصر روز شنبه هفته آینده (۶ دی) تا عصر روز یکشنبه موجب بارش برف و وزش بادهای نسبتاً شدید بویژه در نواحی جنوبی و مرکزی استان خواهد شد.

    • امیررضا IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      هوا اردبیل فعلا بهاری است
    • کمک IR ۱۳:۴۰ - ۱۴۰۴/۱۰/۰۳
      هوا اینجا گرمتر از تابستان

