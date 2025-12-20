به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل هواشناسی استان اردبیل صبح شنبه در تشریح هوای استان اردبیل اعلام کرد: بر اساس نقشهها و خروجی مدلهای هواشناسی، طی هفته جاری تغییر محسوسی در الگوی جوی منطقه رخ نخواهد داد؛ از اینرو، وقوع بارش در سطح استان پیشبینی نمیشود.
طی این مدت در طول روزها آسمان استان غالباً صاف همراه با وزش ملایم باد و در ساعات شبانه و اوایل صبح هوای سرد (بویژه در مناطق جنوبی و مرکزی استان با کمینه دمای ۰ الی ۶ درجه سلسیوس زیر صفر) انتظار میرود.
شایان ذکر است طی روزهای دوشنبه و سهشنبه (۱ و ۲ دیماه)، با عبور موج ضعیفی در تراز میانی جو از شمالغرب کشور، آسمان در بیشتر مناطق استان بهصورت نیمهابری و گاهی همراه با افزایش ابر خواهد بود و ضمن وزش باد، از شدت برودت هوا تا حدی کاسته میشود. هرگونه تغییر احتمالی در وضعیت جوی، در بولتنهای پیشبینی روزهای آینده اطلاعرسانی خواهد شد.
