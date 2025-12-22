مجید کوهی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر پایه نقشههای هواشناسی، در چهار روز آینده شرایط جوی نیمهپایدار بوده و آسمان استان عمدتاً نیمهابری است.
وی افزود: با این حال، امروز و فردا سهشنبه با گذر موج خفیفی از استان، در برخی مناطق شاهد افزایش ابر و در ارتفاعات امکان بارش اندک خواهیم بود و در بخشهای جنوبی، وزش باد گاهی تند است.
مدیرکل هواشناسی استان اردبیل گفت: در این بازه زمانی، دمای هوا در میانه روز اندکی افزایش مییابد؛ اما در ساعتهای شب و بامداد، سرمای هوا کماکان پابرجاست.
کوهی ادامه داد: از بعدازظهر پنجشنبه ۴ دی با وزیدن باد شرقی و نفوذ هوای نمناک خزری، ضمن کاهش دما، آسمان استان ابرگرفته و مهآلود میشود و طی شب پنجشنبه و روز جمعه، در نیمه شمالی و مناطق شرقی استان، بارش خفیف باران و برف انتظار میرود.
