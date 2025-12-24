به گزارش خبرنگار مهر، مهدی شکاری با اشاره به تکمیل زنجیره تولید گوشت مرغ در استان اظهار کرد: این زنجیره شامل توسعه و تکمیل مرغ گوشتی، مرغ مادر و کارخانه جوجه‌کشی است.

وی افزود: در حال حاضر کارخانه جوجه‌کشی مرغ گوشتی در استان وجود ندارد، اما پروانه تأسیس آن صادر شده و این پروژه با پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی، ظرفیت تولید ۳۴ میلیون قطعه جوجه را دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی با اشاره به وضعیت واحدهای تولید تخم‌مرغ گفت: اکنون توسعه این واحدها در استان در اولویت قرار ندارد، زیرا تولید تخم‌مرغ در کشور مازاد بر نیاز است و توسعه آن توجیه اقتصادی ندارد.

وی یادآور شد: اکنون سه واحد تخم‌گذار در استان فعال است که یکی از آن‌ها به فعالیت کامل رسیده و برای دیگری تسهیلات پرداخت شده است.

شکاری میزان تولید سالانه تخم‌مرغ در استان را چهار هزار قطعه اعلام و افزود: مجوز بی‌نام برای ساخت یک واحد تخم‌گذار ۵۰ هزار قطعه‌ای صادر شده و سرمایه‌گذار آن معرفی شده است. همچنین موافقت اصولی مرغ تخم‌گذار ۳۰۰ هزار قطعه‌ای نیز در شهرستان گرمه صادر شده است.