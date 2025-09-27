ساعدپناه: درخواست احداث نیروگاه خورشیدی در هرمزگان به ۱۲۹ مگاوات رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید ساعدپناه با تشکر و قدردانی از برنامه ریزی مدیران نواحی برای عبور از تابستان امسال و تشکر از همراهی مردم برای همراهی و صرفه جویی در مصرف انرژی اظهار کرد: تابستان امسال با همه فراز و نشیب‌ها گذشت و باید برای برنامه ریزی تامین و توزیع برق پایدار در پاییز و زمستان نیز آمادگی داشته باشیم.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان با اشاره به ظرفیت‌های کم نظیر احداث ساختگاه تولید انرژی خورشیدی در استان اضافه کرد: کل ظرفیت مورد درخواست متقاضیان احداث نیرگاه های خورشیدی در استان ۱۲۹ مگاوات است و نیروگاه‌های خورشیدی احداث شده انشعابی (حمایتی) به تعداد ۲۲۱۸ دستگاه و ظرفیت ۱۱ هزار کیلووات رسیده است.

وی ادامه داد: نیروگاه‌های خورشیدی احداث شده انشعابی (عادی) به تعداد ۲۴۷ دستگاه و ظرفیت ۳۵۹۰ کیلووات و نیروگاه‌های خورشیدی احداث شده مگاواتی به تعداد ۲ دستگاه و ظرفیت ۲۰۲۰۰ کیلووات است که باید توسعه یابد.

ساعدپناه همچنین با اشاره به اینکه نیروگاه‌های خورشیدی احداث شده انشعابی و مگاواتی (جمع کل) به تعداد ۲۴۷۷ دستگاه و ظرفیت ۱۶۸۰۰ کیلووات است گفت: در مجموع ساختگاه های شناسایی شده توسط شرکت توزیع نیروی برق هرمزگان تعداد ۳۲۴ ساختگاه در نقاط محتلف استان است و ساختگاه هایی که مورد تایید دستگاه‌های متولی قرارگرفته است و در مرحله واگذاری زمین از طریق ماده ۲۱ به شرکت توزیع برق می‌باشد به تعداد ۲۲ ساختگاه و با ظرفیت ۸۲.۵ مگاوات و مساحت زمین ۲۳۷ هکتار است.

مدیر عامل شرکت توزیع نیروی برق استان هرمزگان همچنین از توقف کامل خاموشی‌های بخش خانگی در سراسر استان خبر داد و گفت: محدودیت‌های برق صنایع در سراسر کشور نیز از این هفته به‌طور کامل برداشته شده است.

ساعدپناه با بیان اینکه توقف خاموشی‌های بخش خانگی را از نیمه شهریورماه شاهد بودیم، گفت: اگر در نیمه دوم شهریور خاموشی در بخش خانگی اتفاق افتاد ناشی از حوادث بوده است.