فصل سوم «وحشی» درحال فیلمبرداری است؛ تولید سریال «کندو» و «گَل»

علی سرتیپی مدیرعامل پلتفرم فیلمنت در گفتگو با خبرنگار مهر درباره سه سریال در دست تولید این پلتفرم گفت: در حال حاضر فیلمبرداری فصل سوم سریال «وحشی» به کارگردانی هومن سیدی درحال انجام است و همچنین سریال «گَل» و «کندو» نیز درحال تولید هستند.

وی همچنین اعلام کرد که هنوز زمان پخش فصل سوم «وحشی» مشخص نیست و به زودی این سریال به شبکه نمایش خانگی می‌آید.

۲ فصل سریال «وحشی» در ژانر معمایی و اجتماعی، به نویسندگی و کارگردانی هومن سیدی و تهیه کنندگی محمدرضا صابری از پلتفرم فیلمنت پخش شد. جواد عزتی، نگار جواهریان، احسان امانی، رامین راستاد و … بازیگران فصل دوم «وحشی» بودند.

قصه این سریال برگرفته از یک پرونده واقعی است ولی بخشی از آن دراماتیک شده و اسامی نیز تغییر کرده است. داستان سریال درباره داود اشرف کارگری است که برحسب اتفاق باعث مرگ ۲ کودک می شود و سپس وارد یک پرونده قتل دیگر شده و در نهایت به زندان می‌افتد. در فصل دوم «وحشی» او از زندان بیرون می‌آید و اتفاقات پیچیده ای برایش رخ می‌دهد اما در پایان این فصل او دوباره توسط پلیس دستگیر می‌شود.

طبق اعلام پلتفرم سریال «وحشی» قرار است چهار فصل داشته باشد.

سریال «کندو» نیز به کارگردانی شهرام شاه‌حسینی ساخته شده و محسن تنابنده، سحر دولتشاهی، علیرضا کمالی و مهران احمدی بازیگران این سریال هستند. شاه‌حسینی پیش‌تر ۲ سریال «می‌خواهم زنده بمانم» و «رهایم کن» را ساخته بود. گفته می‌شود نام این سریال از «کندو» ساخته فریدون گله الهام گرفته شده است.