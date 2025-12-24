به گزارش خبرنگار مهر، سید بهنام مهردل صبح چهارشنبه در مراسم اجلاسیه مجمع بسیجیان شهرستان ساری با تأکید بر اهمیت مهارت‌آموزی، گفت: در حالی که کشور با یکی از جوان‌ترین جمعیت‌ها در منطقه روبه‌رو است، این ظرفیت به جای تبدیل شدن به یک مزیت، به چالشی بزرگ تبدیل شده است. از یک سو، تعداد زیادی از جوانان تحصیل‌کرده بیکار هستند و از سوی دیگر، صنایع کشور با کمبود نیروی متخصص مواجه‌اند. این تضاد نشان‌دهنده ناترازی بین مهارت‌های موجود و نیاز بازار است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: جامعه‌ای که افراد آن از مهارت‌های بالایی برخوردار باشند، قادر به رشد و توسعه پایدار خواهد بود. مهارت‌آموزی نه تنها فرد را برای اشتغال آماده می‌کند، بلکه به ارتقا اجتماعی جامعه نیز کمک می‌کند و به رشد اقتصادی و پایداری منتهی می‌شود.

مدیرکل فنی و حرفه‌ای مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به توسعه فناوری‌های نوین و به ویژه هوش مصنوعی اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی در حال تبدیل شدن به یک حوزه مسلط در جهان است و ایران نیز باید توجه ویژه‌ای به این حوزه داشته باشد. دولت باید سرمایه‌گذاری بیشتری در این زمینه انجام دهد تا از مزایای این فناوری بهره‌برداری کند و بتواند به پیشرفت‌های جهانی دست یابد.

مهردل در پایان، با تأکید بر ضرورت گسترش مهارت‌آموزی در کشور، اظهار داشت: پایگاه‌های مقاومت می‌توانند به عنوان پایلوت‌های مهارت‌آموزی در استان مازندران معرفی شوند و این مدل در سطح کشور گسترش یابد.

وی در خاتمه افزود: توسعه مهارت‌آموزی باید به یکی از اولویت‌های اساسی کشور تبدیل شود تا بحران اشتغال حل شده و نیروی کار متخصص به بازار کار وارد شود.