نقطه ضعف جامعه مهارت آموزی است

به گزارش خبرنگار مهر، عسگری نیکزاد پیش ازظهر پنجشنبه در گردهمایی تحقق تفاهم نامه فیمابین دانشگاه فنی و حرفه ای و معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش که در دانشکده فنی امام محمد باقر (ع) برگزارشد بیکاری را معظل امروز جامعه دانست و اظهار کرد: یکی از عوامل بیکاری فارغ التحصیلان هدایت تحصیلی نادرست و نسنجیده و عدم توجه به رشته های فنی و حرفه ای است.

وی با تاکید براینکه در هر نظامی باید ارتباط خوبی بین اقتصاد و آموزش وجود داشته باشد، گفت: در کشورهای توسعه یافته ارتباط بین آموزش و اشتغال وجود دارد که جامعه را به سمت توسعه و تعالی پیش می برد.

نیکزاد با بیان اینکه در کشورهای توسعه یافته صنعت پشتوانه محکمی است، افزود: در کشور ما نیز باید تربیت نیروی انسانی ماهر در دستور کار قرار گیرد که پشتوانه قوی برای اقتصاد کشور و مقابله با فشارهای خارجی باشند.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران به بازار کار فارغ التحصیلان رشته فنی و حرفه ای و کارودانش اشاره کرد و ادامه داد: ۸۰ درصد از دانش آموزان رشته های فنی و حرفه ای وارد بازار کار شدند و در برنامه ششم توسعه باید ۵۰ درصد دانش آموزان به رشته های مهارتی هدایت شوند.

وی به گرایش دانش آموزان و خانواده ها به رشته های نظری اشاره کرد و گفت: در کشور ما دانش آموزان به رشته های انسانی و ریاضی گرایش بسیاری داشتند که متاسفانه در حال حاضر به سمت علوم تجربی رفته است و در کنکور امسال نیز بیش از ۶۰۰ هزار نفر رشته تجربی ثبت نام کردند که در آینده با مشکل بیکاری مواجه می شوند.

نیکزاد با بیان اینکه درگذشته مدرک گرایی اصل بوده است، افزود: نقطه ضعف امروز جامعه ما مهارت آموزی است که نسخه آن توسعه مهارت آموزی و اثر بخشی در کسب و کار است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران تبدیل علم به تولید، تجارت و خدمات را رسالت دانشگاه دانست و تاکید کرد: توانمندسازی دانش آموزان می تواند پشتوانه محکمی در حوزه صنعتی باشد و برای پیشرفت و توسعه کشور بسیار موثر است.