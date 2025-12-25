کامران حقآبی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین آمارهای پهنهای بارندگی پاییز ۱۴۰۴، درباره وضعیت نگرانکننده منابع آبی استان اظهار کرد: بارشهای پیشبینی شده زمستان نیز جبرانکننده این کمبارشی نخواهد بود و مدیریت مصرف آب لازم است. میانگین بارش استان البرز از ابتدای سال آبی جاری، حدود ۲۰.۵ میلیمتر ثبت شده است.
وی با مقایسه این آمار با دادههای بلندمدت، وضعیت خشکسالی نسبی در پاییز را تأیید کرد: این مقدار در مقایسه با متوسط بلندمدت، کاهشی در حدود ۸۱.۸ میلیمتر را نشان میدهد که حکایت از خشکسالی نسبی در فصل گذشته دارد.
مدیرکل هواشناسی البرز همچنین کاهش بارش نسبت به سال گذشته را مورد تأکید قرار داد و گفت: در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته نیز، بارشها در تمامی ایستگاههای استان کاهش یافته است؛ بهگونهای که میانگین کاهش بارش استان نسبت به سال گذشته ۴۵.۶ میلیمتر برآورد میشود.
بیشترین افت در کرج و طالقان
وی به تفکیک شهرستانها اشاره کرد و بیشترین افت بارندگی فصل پاییز امسال را مربوط به دو شهرستان کرج و طالقان دانست. این دو منطقه بهترتیب کاهش ۹۹ و ۹۸ میلیمتر نسبت به بلند مدت را در میزان بارشهای خود تجربه کردهاند که نشاندهنده شدت کمبارشی در این مناطق است.
حقآبی در خصوص وضعیت آتی استان هشدار داد و بر لزوم مدیریت منابع آبی کرد: «اگر چه بارشها در فصل زمستان برای استان البرز در محدوده نرمال پیشبینی شده است اما این موضوع جبران کمبارشیهای اخیر را نمیکند و توصیه میشود، در تمامی موارد اعم از شرب، کشاورزی، صنعت و … مدیریت مصرف آب در دستور کار قرار گیرد.
وی به پدیده تغییر اقلیم اشاره کرد و یادآور شد: تغییر اقلیم باعث رخداد پدیدههای حدی از جمله سیلاب، خشکسالی، وارونگی دما، یخبندان، موج گرمایی و … میشود که این امر آمادگی همه دستگاهها و عموم مردم، برای کاهش آثار زیانبار این گونه پدیدهها را دوچندان میکند.
بر اساس تاکید وی، اداره کل هواشناسی استان البرز به طور ۲۴ ساعته در حال پایش جو و تغییرات آن است و متناسب با شدت پدیدهها و مخاطرات، هشدار لازم را صادر و اطلاعرسانی خواهد کرد.
نظر شما