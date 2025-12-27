کامران حقی‌آبی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آسمان استان امروز شنبه ششم دی، ابری با احتمال بارش پراکنده در ساعات شب خواهد بود، اظهار کرد: اوج فعالیت سامانه بارشی برای یکشنبه هفتم دی پیش‌بینی شده که همراه با بارش برف و باران در اکثر مناطق استان خواهد بود.

وی به کاهش دمای شدید اشاره کرد و افزود: برای سه‌شنبه نهم دی، بارش پراکنده باران و کاهش محسوس دما انتظار می‌رود؛ به طوری که میانگین کمینه دمای کرج از ۳ درجه سانتیگراد به منفی ۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان البرز دمای کمینه پیش‌بینی شده برای مناطق کوهستانی و سردسیر را نیز مورد تأکید قرار داد: طالقان منفی ۱۱، چهارباغ منفی ۸، نظرآباد و اشتهارد منفی ۷، ساوجبلاغ منفی ۶ و فردیس منفی ۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت جوی روز دوشنبه هشتم دی به صورت کمی تا نیمه‌ابری، همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده خواهد بود.