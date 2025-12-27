  1. استانها
۶ دی ۱۴۰۴، ۱۵:۲۲

بارش برف و کاهش شدید دما از یکشنبه تا سه‌شنبه در البرز

کرج_ مدیرکل هواشناسی استان البرز، از ورود سامانه بارشی و کاهش محسوس دما در اکثر مناطق استان از اواسط هفته جاری خبر داد.

کامران حقی‌آبی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه آسمان استان امروز شنبه ششم دی، ابری با احتمال بارش پراکنده در ساعات شب خواهد بود، اظهار کرد: اوج فعالیت سامانه بارشی برای یکشنبه هفتم دی پیش‌بینی شده که همراه با بارش برف و باران در اکثر مناطق استان خواهد بود.

وی به کاهش دمای شدید اشاره کرد و افزود: برای سه‌شنبه نهم دی، بارش پراکنده باران و کاهش محسوس دما انتظار می‌رود؛ به طوری که میانگین کمینه دمای کرج از ۳ درجه سانتیگراد به منفی ۵ درجه سانتیگراد خواهد رسید.

مدیرکل هواشناسی استان البرز دمای کمینه پیش‌بینی شده برای مناطق کوهستانی و سردسیر را نیز مورد تأکید قرار داد: طالقان منفی ۱۱، چهارباغ منفی ۸، نظرآباد و اشتهارد منفی ۷، ساوجبلاغ منفی ۶ و فردیس منفی ۵ درجه سانتیگراد گزارش شده است.

وی خاطرنشان کرد: وضعیت جوی روز دوشنبه هشتم دی به صورت کمی تا نیمه‌ابری، همراه با وزش باد و احتمال بارش پراکنده خواهد بود.

