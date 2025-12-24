بازدید هیئت رئیسه دانشگاه بغداد از دانشگاه صنعتی شریف و ناحیه نوآوری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، روز شنبه ۲۹ آذرماه ۱۴۰۴، اعضای هیئترئیسه دانشگاه بغداد به ریاست بها انصاف، به همراه معاونین و مدیران این دانشگاه، از دانشگاه صنعتی شریف و پارک علم و فناوری آن بازدید کردند و با ظرفیتها و فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فناورانه این مجموعه آشنا شدند.
در ابتدای این برنامه، هیئت عراقی با حضور در ساختمان آموزش، مورد استقبال ارجمند، قائممقام رئیس دانشگاه و معاون آموزش و تحصیلات تکمیلی قرار گرفت.
وی ضمن خوشامدگویی به مهمانان، گزارشی اجمالی از تاریخچه، جایگاه علمی و توانمندیهای دانشگاه صنعتی شریف در حوزههای آموزش، پژوهش و فناوری ارائه کرد.
در ادامه، اعضای هیئت از مجموعهای از آزمایشگاههای دانشگاه از جمله آزمایشگاه رباتیک اجتماعی شناختی، آزمایشگاه کنترل، آزمایشگاه نانو زیستفناوری، کارگاه پرینتر سهبعدی و آزمایشگاه سیستمهای میکرو نانو بازدید کرده و از نزدیک با فعالیتها و دستاوردهای این مراکز آشنا شدند.
هیئت دانشگاه بغداد سپس با حضور در برج فناوری شریف، از ناحیه نوآوری شریف و برخی شرکتهای دانشبنیان مستقر در آن بازدید کرد. برج فناوری بنتک، مجموعه باکس و ایستگاه نوآوری شریف از دیگر بخشهایی بود که در جریان این بازدید، فعالیتها و محصولات فناورانه شرکتها و مجموعههای مستقر در آنها معرفی شد.
در ادامه برنامه، اعضای هیئت عراقی با حضور در مجتمع خدمات فناوری دانشگاه، آزمایشگاه مرکزی، مرکز کارآفرینی و تیمهای شتابدهنده، همچنین آزمایشگاههای دانشکدههای مهندسی شیمی و نفت و مهندسی برق، از نزدیک با ظرفیتها و فعالیتهای این مراکز آشنا شدند.
در پایان، جلسه هماندیشی با حضور تجریشی، رئیس دانشگاه صنعتی شریف، مدیران پارک علم و فناوری و اعضای شورای راهبردی امور بینالملل برگزار شد و طرفین درباره زمینههای توسعه همکاریهای علمی، پژوهشی، آزمایشگاهی و فناورانه میان دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه بغداد به گفتوگو پرداختند.
