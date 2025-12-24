  1. سلامت
کشف ده‌ها کارتن دارو از کلینیک زیبایی

سرپرست دفتر بازرسی و مدیریت عملکرد سازمان غذا و دارو، از کشف تخلفات گسترده در یک کلینیک زیبایی خبر داد و گفت: حجم قابل توجهی دارو، فیلر، اگزوزوم و تجهیزات پزشکی غیرمجاز در این بازرسی ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایفدانا، سعید مهرزادی، با اشاره به دریافت شکایتی درباره بروز عارضه در یکی از بیماران، اظهار کرد: بررسی‌های اولیه و رصد فضای مجازی نشان داد این کلینیک در چند منطقه تهران از جمله سعادت‌آباد، مهستان و نازی‌آباد اقدام به تبلیغ و تزریق فرآورده‌های غیرمجاز می‌کرد.

وی افزود: در ادامه و با هماهنگی‌های انجام‌شده، نوبت تزریق اگزوزوم اخذ شد و همزمان دو تیم بازرسی متشکل از بازرسان سازمان غذا و دارو، نمایندگان معاونت‌های درمان و پلیس اقتصادی به محل‌های مورد نظر اعزام شدند.

مهرزادی ادامه داد: در محل اول بازرسی، بیش از ۲۱ کارتن دارو، فیلر و ملزومات غیرمجاز کشف و ضبط شد و یک دستگاه لیزر مشکوک به قاچاق نیز شناسایی و توقیف گردید. همچنین چند اتاق غیر استاندارد و محل نگهداری داروها و ملزومات غیرمجاز پلمب شد.

وی تصریح کرد: بررسی‌ها نشان داد اگزوزوم‌های مورد استفاده از فردی خارج از شبکه رسمی تأمین تهیه شده بود که مشخصات فروشنده برای پیگیری قضائی ثبت و مستندسازی شد.

سرپرست دفتر بازرسی سازمان غذا و دارو گفت: تیم دوم بازرسی نیز در محل دیگر، ۱۳ کارتن دارو و تجهیزات پزشکی غیرمجاز را کشف کرد و نقض زنجیره سرد اگزوزوم‌ها به‌صورت رسمی گزارش شد.

مهرزادی خاطرنشان کرد: در جریان بازرسی، برخی بسته‌ها به بیرون پرتاب و توسط خودرویی از محل خارج شد و یکی از عوامل کلینیک که قصد ایجاد اختلال در روند بازرسی را داشت، با دستور دادستان دستگیر شد.

