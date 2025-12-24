به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از خبرگزاری پلیس سرهنگ سید سعید عزیزی اظهار کرد: در راستای برخورد با مزاحمان خیابانی و برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی، طرح برخورد با موتورسیکلت‌های مزاحم در سطح شهرستان شیروان به مرحله اجرا درآمد.

وی افزود: در اجرای این طرح، مأموران یگان امداد با اقدامات عملیاتی و هدفمند موفق شدند شش دستگاه موتورسیکلت مزاحم را که با حرکات خطرناک، لایی‌کشی و ایجاد سر و صدای ناهنجار موجب سلب آسایش شهروندان شده بودند، شناسایی و توقیف کنند.

فرمانده انتظامی شهرستان شیروان با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با هنجارشکنان تصریح کرد: پلیس برابر قانون با هرگونه رفتار مخاطره‌آمیز و مخل نظم عمومی برخورد کرده و موتورسیکلت‌های متخلف را توقیف و به پارکینگ منتقل می‌کند.