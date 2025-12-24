به گزارش خبرگزاری مهر، تسنیم نوشت: حجم اخبار تکاندهنده و ابعاد انسانی تجاوز اسرائیل به خاک غزه آنقدر زیاد بوده و هست که در رسانهها و گزارشها کمتر مجالی برای بررسی ابعاد فرهنگی این واقعه فراهم شده است. در حالی که ارتش رژیم صهیونیستی هزاران انسان بیگناه را به شهادت رسانده و میلیونها نفر را بیخانمان و مجبور به مهاجرت کرده، از تخریب زیرساختهای فرهنگی شهر غزه نیز غافل نبوده است.
از بینرفتن بیش از ۶ میلیون جلد کتاب در غزه
بر اساس اعلام اتحادیه ناشران عرب، بیش از شش میلیون جلد کتاب در جنگ رژیم صهیونیستی علیه فلسطین از بین رفته است. این آمار، تنها بر مبنای شمارش کتابخانههای اصلی نوار غزه اعلام شده است. بسیاری از کتابخانههای شخصی و کوچکی که در خانهها بودند، نیز طی بیش از دو سال جنگ از بین رفتهاند، اما نشانی از آنها در آمارهای رسمی وجود ندارد.
بهگفته تحلیلگران؛ ارتش رژیم صهیونیستی عامدانه مراکز فرهنگی را بمباران میکند و پس از آن اقدام به تخریب هرآنچه باقیمانده میکنند؛ امری که عزه الحسن در کتاب «حیات پس از مرگ تصاویر فلسطینیان» از آن با عنوان «چپاول استعماری» یاد میکند و تأکید دارد که رژیم صهیونیستی پس از تخریب، بهدنبال «پاکسازی» آرشیو فرهنگی هنری مردم فلسطین است.
آخرین تصویری که عمر حمد، شاعر ساکن غزه، از این شهر منتشر کرده، نمونهای از اقدامات استعماری اسرائیل برای پاکسازی فرهنگی این منطقه است. او در توضیح این تصویر نوشت: این کتابخانه زمانی بیش از ۱۰۰ هزار کتاب در خود جای داده بود، اما نیروهای اشغالگر ۹۰ درصد کتابهای آن را سوزاندند و بقیه را در چالهای که خودشان کنده بودند، ریختند. من تمام تلاشم را کردم تا آنچه از کتابها باقی مانده بود، نجات دهم.
بذری برای دانش
این شاعر که سعی دارد اولین کتابخانه غزه را در میانه نسلکشی راهاندازی کند، ادامه داد: این کتابخانه بذری برای احیای دانش و مطالعه در غزه خواهد بود، پس از آنکه اشغالگران تمام کتابخانههای غزه را نابود کردند، کتابخانه ما مانند ققنوس برای مفهوم مطالعه و علم در غزه سر بر خواهد آورد.
بنا بر اطلاعات منتشرشده، در طول تهاجم اسرائیل به نوار غزه طی سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵، صدها ساختمان با اهمیت فرهنگی یا تاریخی، موزه و کتابخانه در غزه تخریب شدهاند. اسرائیل کنار این امر، از به شهادت رساندن چهرههای فرهنگی و ادبی غزه نیز غافل نبوده است؛ بهطوری که طبق اطلاعات منتشرشده، تا فوریه ۲۰۲۴، مجموعاً ۴۴ نفر از افراد فعال در حوزه فرهنگ و هنر توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدهاند.
تجاوز رژیم صهیونیستی به مراکز فرهنگی و از جمله کتابخانهها امر جدیدی نیست و در سابقه حملات این رژیم به خاک غزه نیز بارها تکرار شده است، بهطوری که گفته میشود در سال ۱۹۴۸، در جریان نکبت، تعداد ۳۰ هزار کتاب و نسخه خطی از خانههای فلسطینی بهیغما رفت و در سال ۱۹۸۲، در جریان تهاجم اسرائیل به لبنان، کتابخانه و آرشیو سازمان آزادیبخش فلسطین غارت شد. تحلیلگران بر این باورند که این دست از اقدامات اسرائیل نیز بهصورت سیستماتیک و بهمنظور حذف مراکز علمی و پاکسازی آرشیو فلسطینیان صورت میگیرد.
