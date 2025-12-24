ورود یک خودرو به جمعیت و زخمی شدن ۹ نفر در هلند

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شبکه تلویزیونی NOS هلند، این حادثه زمانی رخ داد که تماشاگران برای رژه نور سالانه که قرار بود از البورگ به نانسپیت برود، در جاده صف کشیده بودند. این خودرو به جمعیت منتظر برخورد کرد.

پلیس شرق هلند اعلام کرد که راننده یک زن ۵۶ ساله اهل نانسپیت بوده است. او به عنوان مظنون به ایجاد یک تصادف رانندگی جدی دستگیر شد. راننده جراحات جزئی برداشته است.

پلیس اعلام کرد که تحقیقات اولیه هیچ نشانه‌ای از تخلف پیدا نکرده است و تحقیقات کامل در حال انجام است.

شهرداری البورگ بعداً اعلام کرد که رژه پس از حادثه لغو شده است. نیروهای امدادی به تعداد زیاد، از جمله چندین بالگرد پزشکی، در محل حاضر شدند.