  1. جامعه
  2. شهری
۳ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۳۰

بزرگترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران وارد مدار می‌شود

عملیات اجرایی احداث بزرگترین نیروگاه خورشیدی شهرداری تهران با ظرفیت ۱۵۰ کیلووات در بوستان گلابدره منطقه یک در حال تکمیل است و به‌زودی وارد مدار تولید برق پاک خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان خیراتیان صفایی معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری منطقه یک تهران گفت: بزرگ‌ترین نیروگاه خورشیدی از سه سازه ۵۰ کیلوواتی تشکیل شده که تاکنون دو سازه آن به‌همراه تمامی پنل‌ها نصب شده و سازه سوم نیز در مرحله نهایی نصب قرار دارد.

وی گفت: با بهره‌برداری از این نیروگاه، سالانه حدود ۲۲۵ مگاوات‌ساعت برق پاک به شبکه سراسری تزریق می‌شود و این اقدام می‌تواند از انتشار بیش از ۱۷۰ تن گاز دی اکسید کربن در سال جلوگیری کند.

صفایی خاطر نشان کرد: با تکمیل این پروژه، مجموع ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی منطقه یک به ۲۳۵ کیلووات خواهد رسید که گامی مؤثر در مسیر توسعه انرژی‌های تجدید پذیر، کاهش آلاینده‌ها و حرکت به‌سوی شهری سبز و پایدار محسوب می‌شود.

      مبارک باد،بیشتر باد.

