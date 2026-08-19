به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، قیمت تتر برای کاربران و معامله‌گران ایرانی فقط عددی روی صفحه یک صرافی نیست؛ این نرخ گاهی اوقات سریع‌تر از دلار به انتظارات و اخبار واکنش نشان می‌دهد. یک خبر سیاسی، افزایش تقاضای دارایی‌های دلاری یا تغییر شرایط بازار کریپتو می‌تواند فاصله تتر و دلار را بیشتر یا کمتر کند. به همین خاطر دنبال کردن USDT علاوه بر معامله‌گران کریپتو، برای کسانی که می‌خواهند نبض بازار ارز را بهتر بشناسند هم مهم است.

قیمت تتر امروز چند است؟

قیمت تتر امروز یکی از مهم‌ترین نرخ‌هایی است که معامله‌گران و کاربران ایرانی دنبال می‌کنند. تتر (USDT) یک استیبل کوین با قیمت هدف ۱ دلار آمریکاست؛ بنابراین برخلاف بیت کوین، اتریوم و بسیاری از ارزهای دیجیتال، قرار نیست قیمت دلاری آن نوسانات شدیدی داشته باشد. با این حال، قیمت تتر به تومان ثابت نیست و هم‌زمان با تغییر شرایط بازار ارز ایران بالا و پایین می‌شود. گفتنی است قیمت تتر امروز به تومان حدود ۱۸۶ هزار تومان و به دلار حدود ۰.۹۹۸۸ دلار است.

قیمت تتر امروز ۲۴ مرداد ۱۴۰۵

به همین خاطر وقتی کاربران ایرانی درباره قیمت تتر امروز صحبت می‌کنند، معمولاً منظورشان ارزش USDT به تومان است؛ نه قیمت جهانی آن به دلار. مهم‌ترین متغیری که این نرخ را تعیین می‌کند، ارزش دلار در بازار ایران است. اگر نرخ دلار افزایش پیدا کند، حتی اگر USDT در بازار جهانی همچنان نزدیک یک دلار باقی بماند، قیمت تومانی تتر هم افزایش خواهد یافت.

البته قیمت تتر را نباید معادل دقیق قیمت دلار نقدی در نظر گرفت. در شرایط عادی این دو نرخ به همدیگر نزدیک هستند، اما ممکن است تتر کمی گران‌تر یا ارزان‌تر از دلار معامله شود.

چرا قیمت تتر افزایش پیدا کرده است؟

برای بررسی علت افزایش قیمت تتر در ایران باید بین قیمت جهانی USDT و قیمت تومانی آن تفاوت قائل شویم. تتر در بازار جهانی برای حفظ ارزش نزدیک به یک دلار طراحی شده است و به خاطر همین نوسان دلاری زیادی ندارد.

افزایش قابل‌توجه قیمت تومانی تتر معمولاً بیشتر از اینکه ناشی از رشد ارزش خود USDT باشد، نتیجه تغییر شرایط اقتصادی و ارزی داخل ایران است. در واقع، تتر در ایران تا حد زیادی رفتار یک «دلار دیجیتال» را دارد و یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش قیمت آن، افزایش نرخ دلار و کاهش ارزش ریال است.

زمانی که انتظارات تورمی بالا می‌رود یا فعالان بازار احتمال افزایش نرخ ارز را می‌دهند، تقاضا برای دارایی‌های دلاری هم بیشتر می‌شود. تتر به خاطر امکان خرید و فروش آنلاین، انتقال سریع و دسترسی شبانه‌روزی یکی از گزینه‌هایی است که می‌تواند این افزایش تقاضا را جذب کند. در نتیجه حفظ ارزش دارایی در برابر تورم و کاهش قدرت خرید، یکی از کاربردهای اصلی تتر در ایران محسوب می‌شود.

اخبار سیاسی و ریسک‌های ژئوپلیتیکی عامل مهم دیگری هستند. تشدید تنش‌های سیاسی، تحریم‌های جدید، ابهام درباره مذاکرات یا افزایش ریسک‌ها و تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند انتظارات بازار ارز را تغییر دهد. برعکس، انتشار اخبار سیاسی مثبت یا کاهش تنش‌ها ممکن است فشار موجود بر قیمت را کاهش دهد. به همین خاطر واکنش تتر به اخبار مهم سیاسی در ایران گاهی اوقات بسیار سریع است.

سیاست‌های ارزی و پولی هم باید در کنار این عوامل بررسی شوند. به عبارت دقیق‌تر محدودیت عرضه ارز، سیاست‌های بانک مرکزی، وضعیت نقدینگی و انتظارات تورمی می‌توانند بر نرخ ارز و در نتیجه بر قیمت USDT اثر بگذارند.

چرا قیمت تتر در صرافی‌های مختلف یکسان نیست؟

اگر قیمت تتر را به‌ طور هم‌زمان در چند صرافی ایرانی بررسی کنید، احتمالاً با نرخ‌های متفاوتی مواجه خواهید شد. دلیل اصلی این اختلاف آن است که هر صرافی بازار، نقدینگی، کاربران و عرضه و تقاضای مخصوص به خودش را دارد. بنابراین قیمت USDT در همه پلتفرم‌ها از یک مرجع داخلی واحد تعیین نمی‌شود.

در صرافی‌هایی که از مدل بازار معاملاتی استفاده می‌کنند، کاربران سفارش‌های خرید و فروش خود را با قیمت‌های مختلف ثبت می‌کنند. اگر در یک صرافی تعداد خریداران تتر نسبت به فروشندگان افزایش پیدا کند، سفارش‌های فروش ارزان‌تر سریع‌تر تکمیل می‌شوند و خریداران برای انجام معامله باید تتر را با نرخ بالاتری بخرند. در صرافی دیگری ممکن است در همان لحظه عرضه بیشتری وجود داشته باشد و قیمت پایین‌تر باقی بماند. به همین خاطر عرضه و تقاضای هر صرافی نقش مستقیمی در کشف قیمت آن دارد.

عامل بعدی نقدشوندگی و عمق بازار است. صرافی‌هایی که تعداد کاربران، حجم معاملات و سفارش‌های بیشتری دارند معمولاً بازار عمیق‌تری ایجاد می‌کنند. در مقابل، در یک بازار کم‌عمق حتی چند سفارش بزرگ می‌تواند قیمت را برای مدتی جابه‌جا کند.

اسپرد هم در این اختلاف مؤثر است. اسپرد همان فاصله بین بهترین قیمت پیشنهادی خریدار و بهترین قیمت پیشنهادی فروشنده است. هرچه نقدشوندگی بازار کمتر یا نوسان بیشتر باشد، این فاصله می‌تواند افزایش پیدا کند. علاوه بر این هزینه‌های تأمین تتر، انتقال دارایی و ساختار کارمزدی صرافی‌ها می‌تواند روی مبلغ نهایی معامله اثر بگذارد.

چرا قیمت دلار و تتر فرق دارد؟

اختلاف قیمت تتر و دلار در ایران معمولاً به خاطر تفاوت عرضه و تقاضای آن‌ها به وجود می‌آید. به عبارت دقیق‌تر تتر و دلار نقدی در ایران در دو بازار متفاوت معامله می‌شوند و به همین خاطر قیمت آن‌ها همیشه دقیقاً برابر نیست.

برای مثال، وقتی که تقاضای خرید تتر در یک صرافی داخلی مثل نوبیتکس افزایش پیدا می‌کند، ممکن است قیمت آن برای مدتی بالاتر از دلار بازار آزاد قرار بگیرد. چنین شرایطی می‌تواند موقع افزایش تقاضا در بازار کریپتو یا بالا رفتن نااطمینانی‌های اقتصادی و سیاسی به وجود بیاید. در مقابل، افزایش عرضه تتر یا کاهش تقاضا برای آن می‌تواند این فاصله را کمتر کند و حتی قیمت تتر را پایین‌تر از دلار قرار دهد.

زمان فعالیت بازارها هم در شکل‌گیری این اختلاف نقش دارد. معاملات تتر به‌ صورت شبانه‌روزی و در تمام روزهای هفته ادامه دارند، در حالی که بازار سنتی دلار چنین ساختاری ندارد و شب‌ها و آخر هفته‌ها تعطیل است. در نتیجه ممکن است بعد از انتشار یک خبر مهم در ساعت تعطیلی بازار ارز، قیمت تتر سریع‌تر به آن واکنش نشان دهد.

اختلاف قیمت تتر و دلار معمولاً با تغییر عرضه و تقاضا و فعالیت آربیتراژکننده‌ها کاهش پیدا می‌کند. مثلاً اگر تتر نسبت به دلار گران‌تر شود، فشار خرید آن کاهش می‌یابد و دارندگانش انگیزه بیشتری برای فروش پیدا می‌کنند. هم‌زمان، اختلاف قیمت می‌تواند فرصتی برای آربیتراژ ایجاد کند؛ به این صورت که معامله‌گران با خرید دلار و تبدیل آن به تتر از تفاوت قیمت استفاده می‌کنند.

این فرایند عرضه تتر را افزایش می‌دهد و قیمتش را به دلار نزدیک‌تر می‌کند. گفتنی است فرصت‌های آربیتراژ در نزدیک شدن قیمت تتر در صرافی‌های کریپتویی مختلف هم تاثیر دارد. البته به خاطر تفاوت ساختار بازارها، محدودیت‌های ارزی، کارمزدها و هزینه انتقال، آربیتراژ با سرمایه‌های کم معمولاً صرفه اقتصادی ندارد.

جمع‌بندی

قیمت تتر را می‌توان یکی از دماسنج‌های بازار ارز ایران دانست؛ دماسنجی که به خاطر فعالیت شبانه‌روزی بازار کریپتو، گاهی اوقات تغییر انتظارات را خیلی سریع نشان می‌دهد. با این حال، هر افزایش یا کاهش USDT الزاماً به معنی شروع یک روند تازه در دلار نیست و ارزش واقعی USDT زمانی مشخص می‌شود که به‌جای واکنش به نوسان‌های لحظه‌ای، آن را در کنار فضای اقتصادی و سیاسی و جهت کلی بازار بررسی کنیم.