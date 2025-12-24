گودرزی: مشکلات اقتصادی امروز، نتیجه اعتماد به آمریکاست

به گزارش خبرنگار مهر، عباس گودرزی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۳ دی ماه) مجلس شورای اسلامی طی تذکر شفاهی با تأکید بر اینکه وظیفه همه مسئولان افزایش رضایتمندی عمومی و تقویت امید و اعتماد در جامعه است، اظهار کرد: امید به آینده کلید گشایش همه قفلهاست و ناامیدی بستر همه شکستها. مطالبهگری و گلایهمندی حق مردم است، اما نباید بهگونهای رفتار شود که بذر ناامیدی در جامعه کاشته شود.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با اشاره به ریشههای مشکلات اقتصادی کشور گفت: بخش قابل توجهی از مشکلات اقتصادی امروز نتیجه اعتماد یک دههای به آمریکا و گره زدن سرنوشت کشور به اراده دشمن است.
وی افزود: مشروط کردن حل مسائل اقتصادی به موضوعاتی مانند پالرمو، CFT و الزامات FATF نیز از جمله عواملی بوده که به تشدید مشکلات اقتصادی دامن زده است.
گودرزی فاصله گرفتن برخی مدیران از فرهنگ جهادی و روحیه کار انقلابی را از دیگر عوامل مؤثر در وضعیت موجود دانست و تصریح کرد: قراردادهای استعماری از جمله برجام نیز در شکلگیری شرایط کنونی نقش داشته و محصول آن فعال شدن سازوکار اسنپبک دشمن بوده است.
نماینده مردم بروجرد در مجلس تأکید کرد: دشمن بیش از آنکه بر توانمندیهای خود تکیه کند، بر ضعفهای ما حساب باز کرده است. امروز آمریکا و رژیم غاصب صهیونیستی در عرصه جنگ نظامی شکست خوردهاند، اما تلاش میکنند با جنگ تبلیغاتی و روانی، در ذهن و دل مردم تردید ایجاد کنند.
سخنگوی هیأت رئیسه مجلس با محکوم کردن جنایات آمریکا و رژیم صهیونیستی گفت: مرگ بر آمریکا و مرگ بر رژیم غاصب صهیونیستی که در برابر دیدگان جهانیان دست به ظلم و جنایت میزند، خون انسانهای بیگناه را بر زمین میریزد و در عین حال با وقاحتی آشکار، ادعای دفاع از حقوق بشر و آزادی ملتها را دارد.
وی با تأکید بر مسئولیت سنگین مدیران در شرایط فعلی تصریح کرد: وظیفه همه مسئولان در بخشهای مختلف، خدمت صادقانه و تلاش بیوقفه برای رفع مشکلات مردم و افزایش رضایتمندی در جامعه است.
گودرزی خاطرنشان کرد: امروز هر مسئولی که در خدمترسانی به مردم کوتاهی کند، فارغ از گرایش سیاسی، چه چپ و چه راست، چه اصولگرا و چه اصلاحطلب، در زمین آمریکا بازی میکند. مرگ بر هر مسئولی که مردم را از نظام و انقلاب اسلامی، که حاصل رنج امام و خون شهداست، ناامید کند و مرگ بر هر مسئولی که از بیتالمال مسلمین حقوق بگیرد اما به مردم خدمت نکند.
