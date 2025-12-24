حسن مقیمی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بانوی حدوداً ۴۲ ساله اهل روستای رکنآباد لامرد که از دو روز پیش مفقود شده بود، با جستوجوی گسترده تیمهای امداد و نجات هلالاحمر و مشارکت اهالی منطقه، در آبانبار واقع در مسیر رکنآباد به خشت بی جان کشف شد.
وی ادامه داد: تیمهای امدادی ما با توان بالا وارد عمل شدند و خوشبختانه در اکثر مأموریتها موفقیتآمیز عمل کردهاند.
رئیس هلال احمر شهرستان لامرد، ضمن قدردانی از همکاری نیروهای نظامی و انتظامی که همواره پشتیبان مأموریتهای امدادی بودهاند، افزود: فرد مفقود پس از کشف، برای طی مراحل قانونی تحویل پلیس داده شد.
مقیمی تصریح کرد: در این حادثه تلاشهای شبانهروزی نیروها و همراهی مردم برای پیدا کردن پیکر این فرد مفقودی نقش تعیینکننده داشت.
