دادستان تهران به درخواست ۱۱۷ نفر ازشهروندان در ملاقات مردمی رسیدگی کرد

دادستان تهران در دیدار مردمی با ۱۱۷ نفر از شهروندان، به درخواست‌ها و مشکلات حقوقی و قضایی آنان رسیدگی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی صالحی، به اتفاق جمعی از معاونان دادستانی صبح امروز با حضور در برنامه ملاقات مردمی، ضمن دیدار چهره به چهره با مراجعان و استماع اظهارات آنان، به درخواست‌ها و مشکلات ۱۱۷ نفر از شهروندان رسیدگی و دستورات لازم را برای پیگیری پرونده‌ها صادر کرد.

برنامه ملاقات مردمی دادستان تهران، در راستای منویات مقام معظم رهبری و سیاست‌های ابلاغی از سوی رئیس قوه قضائیه و همچنین برنامه‌های عملیاتی دادسرا مبنی بر کاهش فاصله مسئولان قضائی با مردم و تکریم ارباب رجوع، روز چهارشنبه هر هفته در ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، واقع در میدان ۱۵ خرداد برگزار می‌گردد.

گفتنی است؛ هدف از برگزاری این برنامه، افزایش نظارت دادستانی بر عملکرد دادسراها و تسریع در گره گشایی از کار مردم است و متقاضیان می‌توانند با برقراری تماس تلفنی و یا مراجعه حضوری به ساختمان مرکزی دادسرا و اخذ نوبت قبلی، با دادستان و معاونان وی دیدار و گفت‌وگو کنند.

