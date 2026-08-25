احمدی: توسعه صنعتی زرندیه در گرو مدیریت منابع آب است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی احمدی عصر سه‌شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: باید ظرفیت‌ها، فرصت‌ها، تهدیدها، محدودیت‌ها و نیازهای این شهرستان در قالب یک مطالعه جامع مشخص شود و پس از آن، بر اساس خروجی این مطالعه، نقشه راه توسعه زرندیه تدوین شود.

وی افزود: نمی‌توان بدون شناخت دقیق شرایط منطقه، برنامه‌های توسعه‌ای تدوین و انتظار نتیجه مطلوب داشت و باید بر این امر واقف باشیم فرصت‌ها و تهدیدهای هر منطقه چیست و بر اساس آن برای آینده برنامه‌ریزی کنیم.

فرماندار زرندیه ادامه داد: پیشنهاد داده‌ایم امکان تدوین سند برنامه‌ریزی و توسعه شهرستان زرندیه با پیوست استانی فراهم شود و سازمان برنامه و بودجه نیز باید در این زمینه نقش خود را ایفا کند چراکه وظیفه این سازمان تنها تخصیص اعتبار نیست و برنامه‌ریزی و ایجاد عدالت در توزیع امکانات نیز اهمیت دارد.

احمدی با بیان اینکه بسیاری از طرح‌های در دست پیگیری شهرستان ماهیت ملی دارند، گفت: اگر این طرح‌ها اجرا شوند، می‌توانند در سطح استان مرکزی نیز اثرگذار باشند و با توجه به محدودیت اعتبارات دولتی باید به سمت طرح‌هایی حرکت کنیم که الزاماً نیازمند اعتبار مستقیم دولت نیستند.

وی با اشاره به ظرفیت صنعتی زرندیه بیان کرد: این شهرستان به واسطه برخورداری از ظرفیت صنعتی قابل توجه، از توان اقتصادی مناسبی برخوردار است و باید از ظرفیت صنایع و مسئولیت‌های اجتماعی آنها برای توسعه زیرساخت‌های فرهنگی، ورزشی و تفریحی استفاده کرد.

فرماندار زرندیه افزود: بخشی از این مسئولیت متوجه شهرداری‌هاست و باید در کنار جذب سرمایه‌گذار، از ظرفیت مسئولیت اجتماعی صنایع نیز استفاده شود، یکی از طرح‌های مهمی که در مسیر توسعه شهرستان دنبال می‌کنیم، ریل‌گذاری و اتصال ریلی پرند به شهرک صنعتی است که موافقت‌های اولیه برای پیگیری آن دریافت شده است.

احمدی درباره اجرای طرح پزشک خانواده در شهرستان نیز گفت: مرکز بهداشتی درمانی خشک‌رود با اعتباری حدود ۶ میلیارد تومان تا پایان امسال به بهره‌برداری می‌رسد و مرکز جامع سلامت آسیابک نیز تا پایان سال افتتاح خواهد شد. عملیات اجرایی مرکز بهداشت زاویه نیز آغاز شده و در حال انجام است.

وی در خصوص پروژه‌های ورزشی شهرستان زرندیه اظهار کرد: استخر مجموعه ورزش و جوانان یکی از مطالبات قدیمی مردم شهرستان بود که به دلیل مشکلات سقف، نیازمند بازسازی اساسی است.

وی افزود:سال گذشته اعتبار این پروژه به دلیل شرایط خاص کشور تخصیص پیدا نکرد، اما امسال ۷ میلیارد تومان اعتبار برای آن اختصاص یافته و پیمانکار پروژه نیز فعالیت خود را آغاز کرده است.

فرماندار زرندیه ادامه داد: برای زمین چمن پرندک تاکنون حدود ۶ میلیارد تومان هزینه شده و امسال نیز ۶ میلیارد تومان اعتبار جدید برای تکمیل آن اختصاص یافته است و اجرای زمین‌های چمن روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.

احمدی با اشاره به اقدامات انجام شده در روستاهای فاقد دهیاری گفت: طی سال گذشته و تاکنون حدود ۱۰ میلیارد تومان برای تأمین آب و طرح‌های نیمه‌تمام مرتبط با این روستاها هزینه شده است.

وی در خصوص وضعیت امدادرسانی در محورهای شهرستان نیز بیان کرد: برنامه‌ریزی برای استقرار پایگاه‌های اورژانس و هلال‌احمر به صورت پراکنده انجام شده تا محورهای روستایی، بخش خرقان، آزادراه و جاده قدیم تحت پوشش قرار گیرند.

فرماندار زرندیه افزود: در حوزه هلال‌احمر از نظر نیروی انسانی و خودرو اقدامات مناسبی انجام شده و در حوزه اورژانس نیز خودروهای جدید اختصاص یافته است.

احمدی درباره توسعه شهرک‌های صنعتی و نگرانی‌های مربوط به تأمین آب نیز گفت: توسعه صنعتی باید همزمان با مدیریت منابع آب دنبال شود و صدور مجوز برای صنایع آب‌بر باید با احتیاط انجام گیرد.

وی ادامه داد: پیگیری اجرای شبکه فاضلاب و راه‌اندازی تصفیه‌خانه در سه شهر شهرستان و همچنین استفاده صنایع از پساب تصفیه‌شده مناطق اطراف در حال انجام است.

فرماندار زرندیه در پاسخ به پرسشی درباره کمبود نیروی انسانی در واحدهای صنعتی اظهار کرد: کمبود نیروی کار از سال گذشته به صورت جدی در حال پیگیری است و تلاش کرده‌ایم با استفاده از ظرفیت‌های قانونی موجود، بخشی از نیاز صنایع به نیروی انسانی تأمین شود.

احمدی با تأکید بر ضرورت نگاه بلندمدت به توسعه شهرستان گفت: نباید انتظار داشته باشیم در منطقه‌ای که هنوز ظرفیت جمعیتی و اقتصادی لازم را ندارد، سرمایه‌گذار برای احداث مجموعه‌های بسیار بزرگ وارد شود چراکه سرمایه‌گذار به بازگشت سرمایه توجه می‌کند.

وی تاکید کرد: در شرایط فعلی باید از ظرفیت‌های موجود استفاده و پروژه‌هایی همچون استخر، سالن‌های ورزشی و زمین‌های چمن را تکمیل کنیم، اما همزمان باید نگاه بلندمدت نیز داشته باشیم.