سرهنگ رحمانی: جسد مردی ۳۵ ساله در آستانه اشرفیه کشف شد

آستانه اشرفیه- فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه از کشف جسد مردی حدوداً ۳۵ ساله در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمدرضا رحمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: در پی پیدایش جسد مردی در داخل رودخانه سفید رود شهرستان آستانه اشرفیه، رسیدگی به این موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه با حضور پلیس در محل حادثه و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، متوفی مردی حدوداً ۳۵ ساله می‌باشد، افزود: به دلیل فقدان مدارک و گذشت چند روز از فوت، در حال حاضر هویت متوفی مشخص نمی‌باشد.

فرمانده انتظامی آستانه اشرفیه در پایان گفت: در این راستا جسد متوفی جهت شناسایی و مشخص شدن علت مرگ و سیر مراحل قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شد و خبرهای تکمیلی متعاقباً اعلام خواهد گردید.

